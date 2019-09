Stand: 28.09.2019 07:04 Uhr

Keine Pause für Flensburg - Szeged wartet von Jan Kirschner, NDR.de

Schöpferische Pausen nach einer bitteren Niederlage können vielleicht andere Mannschaften einlegen, aber kein deutscher Meister, der auch in die Champions League involviert ist. Die SG Flensburg-Handewitt verlor am Donnerstag bei der TSV Hannover-Burgdorf wertvollen Boden in der Bundesliga und reist am Freitag gleich weiter nach Ungarn. Schon heute um 17.30 Uhr geht es bei Pick Szeged um die nächsten Zähler auf der europäischen Bühne. "Erst einmal muss das Spiel von Hannover aus den Köpfen", sagte SG-Trainer Maik Machulla. "Handball-Training macht da keinen Sinn. Wir gehen im Hotel in einen Fitness-Raum und werden später taktische Dinge besprechen."

Machulla warnt: "Szeged von Jahr zu Jahr besser"

Die Flensburger sind in der Champions-League-Gruppe A erwartungsgemäß mit 4:0 Zählern gestartet, blicken aber nun auf die erste richtige Herausforderung.

Weitere Informationen Ergebnisse Handball-Champions-League, Gruppe A Spielansetzungen und Ergebnisse der Gruppe A in der Handball-Champions-League. mehr

Szeged schaffte es in den letzten Jahren stets bis ins Achtel- oder gar Viertelfinale und zählt erneut zu den Kandidaten für die Endrunde in Köln. "Szeged wird von Jahr zu Jahr besser und immer eingespielter", erklärte Machulla, "das Team agiert taktisch sehr schlau und setzt auf einen sehr guten Trainer." Das ist der Spanier Juan Carlos Pastor, der als Taktik-Fuchs gilt. Auf dem Transfermarkt hielt sich der ungarische Vizemeister diesmal zurück. Die spektakulärste Neuverpflichtung ist der ungarische Nationalkeeper Roland Mikler. Ebenfalls neu ist Bogdan Radivojevic. Der serbische Rechtsaußen wirbelte zwischen 2013 und 2017 für die Flensburger.

Youngster Ebeling im Kader

Der SG-Kader ist bis auf Hampus Wanne komplett. Der schwedische Linksaußen wurde an der Achillessehne operiert und dürfte bis Februar ausfallen.

Videos Handball: Flensburg verliert bei den "Recken" NDR//Aktuell Die TSV Hannover-Burgdorf ist in der Handball-Bundesliga weiter unaufhaltsam. Mit dem 23:22 gegen Meister SG Flensburg-Handewitt gelang den "Recken" der siebte Sieg im siebten Spiel. Video (01:36 min)

Der junge Däne Mikkel Ebeling, übrigens ein Neffe des SG-Rekordtorschützen Lars Christiansen, rückte vorläufig als Vertretung für Linksaußen Magnus Jöndal auf. Die Flensburger planen eine Nachverpflichtung für den Flügel. "Wir geraten jetzt nicht in Panik", erklärte SG-Manager Dierk Schmäschke. "Aber die hohe Belastung von 21 Spielen bis Weihnachten können wir Magnus Jöndal auf Dauer nicht zumuten." Das Wunschprofil für den Neuzugang: Erfahrungen in der Bundesliga und eine Spielberechtigung für die Champions League. Der Ex-Burgdorfer Lars Lehnhoff, derzeit ohne Verein, musste wegen einer Verletzung absagen.

Weitere Informationen Schongang - Flensburg gewinnt erstes CL-Heimspiel Die SG Flensburg-Handewitt hat ihr erstes Heimspiel der neuen Champions-League-Saison im Schongang gewonnen. Gegen den norwegischen Außenseiter Elverum setzte sich der deutsche Meister mit 26:19 durch. mehr

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 29.09.2019 | 22:40 Uhr