Karlsson vor Gala: "Überraschungen und schöne Momente"

Mit einer deutschen Meisterschaft trat Tobias Karlsson von der Handball-Bühne ab. Im Juni beendete der 38-jährige Abwehrchef und langjährige Kapitän der SG Flensburg-Handewitt seine rund zwei Dekaden währende Profi-Karriere. Am Sonnabend um 16 Uhr feiert die SG eine große Abschiedsgala. NDR.de erwischte Tobias Karlsson in seiner schwedischen Heimat Karlskrona für ein Interview.

Tobias Karlsson, seien Sie ehrlich: Zwickt es nach zwei Monaten ohne Handball schon wieder in den Fingern?

Karlsson: Ganz und gar nicht. Ich fühle mich körperlich so gut wie die letzten fünf Jahre nicht mehr im August. Ich vermisse die Mannschaft und die Menschen im Umfeld, aber den Trainingsbetrieb und die ganze Arbeit, die hinter dem Erfolg steckt, vermisse ich so gar nicht.

Was haben Sie in den letzten zwei Monaten gemacht? Was steht als nächstes an?

Karlsson: Obwohl ich Handball-Rentner bin, war ich viel beschäftigt. Nach dem letzten Spiel sind wir zügig nach Karlskrona umgezogen und haben uns im neuen Haus eingerichtet. Wir bauten eine Terrasse und strichen das Haus zweimal. Für ein paar Tage waren wir im Sommerhaus. Wir trafen uns mit Familie und Freunden. Am Montag beginnen Schule und Kindergarten. In zwei Wochen werde ich meinen Job in der Consulting-Firma antreten. Ich werde viel unterwegs sein. Gleich in der ersten Woche soll ich zu einem Kunden in Leipzig.

Und der Handball? Spielt der gar keine Rolle mehr?

Karlsson: Mein Interesse am Handball ist nicht verschwunden, ich werde immer ein großes Handballherz besitzen. Den Werdegang der SG werde ich gewiss verfolgen, zumal ich ab Februar Team-Manager in der schwedischen Nationalmannschaft sein werde. Bereits jetzt bin ich ehrenamtlich Beiratsvorsitzender beim Zweitligisten in Karlskrona.

Sie waren beim SG-Trainingslager in Schweden. Wie war es, die alten Weggefährten wiederzutreffen?

Karlsson: Ich war einen Tag dort und habe mich sehr gefreut, die Mannschaft wiederzusehen. Ich hatte das Gefühl, willkommen zu sein. Eine Vorbereitung muss ich mir zum Glück nicht mehr antun. Ich absolviere noch zwei bis drei Lauf- und Krafteinheiten die Woche für die allgemeine Fitness. Und wenn die Möglichkeit da ist, spiele ich auch mal Tennis.

Lasse Svan ist in Flensburg Ihr Nachfolger als Kapitän. Eine gute Wahl?

Karlsson: Das war eine sehr gute Wahl. In den letzten zehn Jahren haben wir viel gemeinsam erlebt. Lasse besitzt eine sehr große Erfahrung und ist ein vernünftiger Typ. Er hat einen guten Draht und ein gutes Verhältnis zu allen Spielern in der Mannschaft. Das ist eine wichtige Voraussetzung für dieses Amt.

Was erwarten Sie von Ihrem Abschiedsspiel?

Karlsson: Ich freue mich riesig auf ein Wochenende mit ganz vielen Bekannten. In meinem Team stehen viele Freunde und Kollegen, mit denen ich viele Jahre gespielt habe. Nicht nur in Flensburg, sondern auch in Nordhorn, Hammarby oder in der schwedischen Nationalmannschaft. Schön, dass so viele zugesagt haben. Es gibt sicherlich einige Überraschungen und schöne Momente.

Werden Sie am Sonnabend noch einmal für die SG spielen?

Karlsson: Sicherlich nicht. Kay Bendixen (der SG-Betreuer) hat doch gar kein aktuelles Trikot mehr für mich.

Sie zeigten in Ihrer Karriere vielfach ein gesellschaftliches Engagement. So trugen Sie Kapitänsbinden oder Schuhe in Regenbogenfarben, um gegen die Diskriminierung von Homosexuellen ein Zeichen zu setzen. Werden die Regenbogenfarben auch bei Ihrem Abschiedsspiel zu sehen sein?

Karlsson: Toleranz, Respekt und Vielfalt - diese drei Begriffe haben mich in den letzten Jahren begleitet. Dafür wird auch dieses Mal Aufmerksamkeit erzeugt werden - mit Stil und auch Respekt, da es für manche Menschen ein kritisches Thema ist. Wie das aber am Sonnabend im Detail umgesetzt wird, möchte ich jetzt noch nicht verraten.

Das Interview führte Jan Kirschner, NDR.de

