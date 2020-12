Heimsieg gegen Essen - SG Flensburg-Handewitt jetzt Erster Stand: 16.12.2020 19:53 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt hat am 13. Spieltag der Handball-Bundesliga mit einem 35:28 (18:14) gegen Abstiegskandidat TuSEM Essen die Pflicht erfüllt und ist zumindest vorübergehend Spitzenreiter.

Das Team von SG-Trainer Maik Machulla übernahm bei einem absolvierten Spiel weniger mit 19:3 Punkten den ersten Rang von den Rhein-Neckar Löwen (19:5), die am Dienstagabend bei der TSV Hannover-Burgdorf mit 30:36 verloren hatten. Für Flensburg war es der 43. Liga-Heimsieg in Serie. Die SG hat nun ein Spiel mehr als Rekordmeister THW Kiel absolviert. Die Partie des Titelverteidigers gegen die MT Melsungen musste nach Corona-Fällen in Reihen der Kieler verlegt werden.

SG Flensburg-Handewitt - TuSEM Essen 35:28 (18:14) Tore für Flensburg: Wanne (10/4), Golla (8), Rod (6), Steinhauser (4/1), Larsen (3), Hald Jensen (2), Gottfridsson (2)

Tore für Essen: Zechel (5), Morante Maldonado (5), Szczesny (5), Müller (3), Beyer (3/2), Rozman (1), Ingenpaß (1), Ellwanger (1), Kluth (1), Becher (1), Klingler (1), Firnhaber (1)

Hampus Wanne mit zehn Toren

Linksaußen Hampus Wanne mit zehn Toren und Torhüter Torbjörn Bergerud waren die Aktivposten beim deutschen Meister von 2018 und 2019, der Göran Sögard und auch Lasse Svan schonen konnte. Die Gäste durften sich zwar kurz über eine 1:0- (4.) und 2:1-Führung (5.) freuen, konnten den verdienten Sieg der Hausherren aber nie gefährden.

Das nächste Spiel bestreiten die Flensburger am Sonnabend (20.30 Uhr) bei den Eulen Ludwigshafen.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 16.12.2020 | 23:03 Uhr