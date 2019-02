Stand: 17.02.2019 15:18 Uhr

Heftiger Rückschlag für den THW Kiel

Der THW Kiel hat am Sonntag womöglich einen entscheidenden Rückschlag im Kampf um die deutsche Handball-Meisterschaft erlitten. Die "Zebras" verloren ihr Heimspiel gegen den SC Magdeburg überraschend mit 25:28 (13:14) und haben nun bereits sechs Minuspunkte auf ihrem Konto. Schon das Hinspiel hatte der SCM mit 35:30 gewonnen. Seitdem hatten die Norddeutschen keinen Punkt mehr abgegeben und 16 Bundesligaspiele in Folge für sich entschieden. "Die Meisterschaft ist in weite Ferne gerückt", sagte THW-Trainer Alfred Gislason.

Magdeburg überzeugt mit Tempo-Handball

Magdeburg präsentierte sich sehr spielstark und bereitete der THW-Defensive mit Tempo-Handball große Probleme. In der ersten Hälfte hatten die Kieler die Partie nur wenige Minuten komplett unter Kontrolle, als sie aus einem 4:6 ein 8:6 machten (15.). Doch der SCM ließ sich nicht abschütteln und ging mit einem knappen 14:13-Vorsprung in die Kabine.

THW schafft die Wende nicht mehr

THW Kiel - SC Magdeburg 25:28 (13:14) Tore THW Kiel: Duvnjak 7, L. Nilsson 5, Vujin 4/4, Pekeler 2, Weinhold 2, Ekberg 1, M. Landin 1, Rahmel 1, Reinkind 1, Wiencek 1

Zuschauer: 10.285 (ausverkauft)

Der THW war beeindruckt. Magdeburg verpasste es aber, zu Beginn der zweiten Hälfte noch weiter davonzuziehen. Die Gäste ließen klare Möglichkeiten ungenutzt, auch weil sich Kiels Keeper Magnus Landin steigerte. Die Partie wog hin und her, Magdeburg hielt aber eine knappe Führung, da Schlussmann Jannick Green reihenweise gute Chancen vereitelte. Sechs Minuten vor dem Ende führte der SCM mit 25:22. Die Vorentscheidung? Nein, Ole Rahmel verkürzte anderthalb Minuten vor dem Ende auf 25:26. Doch Christian O'Sullivan besiegelte im Gegenzug mit seinem Treffer die erste Kieler Heimniederlage in dieser Saison.

