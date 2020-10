Hannover-Burgdorf sammelt die ersten beiden Punkte ein Stand: 01.10.2020 20:41 Uhr Der TSV Hannover-Burgdorf ist in der Handball-Bundesliga ein Saison-Auftakt nach Maß gelungen. Die Niedersachsen holten durch ein 26:25 (16:11) gegen GWD Minden die ersten beiden Punkte.

von Christian Görtzen, NDR.de

Es war ein mühsam erarbeiteter Erfolg für den Tabellenvierten der vergangenen Saison. In einer spannenden Schlussphase erwies sich die TSV Hannover-Burgdorf vor 1.209 Zuschauern als nervenstark. Der beste Werfer der "Recken", Ivan Martinovic (sieben Tore), machte eine Minute vor dem Ende der Partie mit einem abgefangenen Pass der Gäste alles klar.

Neu formierte "Recken" starten gut

Dank des beigelegten Streits mit Eigentümer Günter Papenburg, in dem es um Nebenkosten für die Arena ging, konnten die Norddeutschen in ihren gewohnten Umgebung das erste Heimspiel um Bundesliga-Punkte austragen. Erhebliche Veränderungen gab es dagegen im TSV-Team: In Rechtsaußen Timo Kastening (MT Melsungen), Spielmacher Morten Olsen (GOG Handbold) und Defensivspezialist Mait Patrail (Rhein-Neckar Löwen) haben gleich drei Führungsspieler den Verein verlassen. Die neu formierte Mannschaft von Trainer Carlos Ortega startete aber gut in die Partie, führte schnell mit 3:0 (5.). Zwar kam Minden zeitweilig wieder heran, doch gegen Ende der ersten Halbzeit setzten sich die Niedersachsen Tor um Tor ab, sodass es zur Pause 16:11 für sie hieß.

Weitere Informationen Streit beigelegt: Heim-Auftakt der "Recken" gesichert Aufatmen bei den "Recken": Die TSV Hannover-Burgdorf und Halleneigentümer Günter Papenburg haben ihren Streit beigelegt. mehr

Johan Hansen stark von der Siebenmeter-Linie

Die Mindener, bei denen der Ex-Kieler Christian Zeitz (Ausbildung zum B-Lizenz-Trainer) fehlte, starteten mit Schwung und Carsten Lichtlein zwischen den Pfosten in den zweiten Abschnitt. Und das zahlte sich aus: Der 20 Jahre alte Juri Knorr verkürzte auf 17:19 (42.) - GWD war wieder dran. Wichtig aus Sicht der Gastgeber war, dass Kastening-Nachfolger Johan Hansen an der Siebenmeter-Linie seine Klasse zeigte und von dort vier Mal innerhalb kurzer Zeit traf. Der Däne sorgte auch für das 24:21 (54.). Mit Glück und Geschick brachten die "Recken" den Vorsprung über die Zeit.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle der Handball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 01.10.2020 | 23:03 Uhr