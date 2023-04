Handballerinnen von Fortuna Neubrandenburg steigen in Dritte Liga auf Stand: 18.04.2023 13:40 Uhr Die Handball-Frauen des SV Fortuna '50 Neubrandenburg spielen in der nächsten Saison in der Dritten Liga. Sie steigen als Zweitplatzierte der vergangenen Oberliga-Spielzeit auf.

Der Staffelsieger aus Spandau hatte nämlich auf sein Aufstiegsrecht verzichtet. Trainiert wird das Neubrandenburger Team künftig von der früheren Bundesliga-Spielerin Annamaria Ilyes. Die Ungarin übernimmt vom ehemaligen Bundestrainer Dago Leukefeld, der Fortuna weiterhin als Berater unterstützt. Die Mannschaft soll noch mit zwei bis drei neuen Spielerinnen verstärkt werden.

Fortuna-Präsident: "Ein Traum wird wahr"

Mit dem Aufstieg in die Dritte Liga gehe ein Traum in Erfüllung, sagte Forunta-Präsident Michael Schröder. Die Neubrandenburger Mannschaft hatte sich mit acht Siegen in Folge zum Saisonende noch auf Platz zwei der Oberliga hochgearbeitet - weil aber nur ein Team aufsteigen kann, hatte man bei Fortuna auf Spandaus Verzicht gehofft. Und genau das ist jetzt passiert - für Schröder ist es der verdiente Lohn der harten Arbeit in den vergangenen Jahren, besonders im Nachwuchsbereich.

Der VfV Spandau hatte in der gerade beendeten Saison 51 Punkte erspielt. Die Neubrandenburger lagen mit 49 Punkten auf Platz zwei.

