Stand: 05.11.2019 16:38 Uhr

Glandorf bekräftigt: Im Sommer ist Schluss

Holger Glandorf vom deutschen Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt wird nach dem Ende der laufenden Saison seine Karriere beenden. Dies bekräftigte der 36-Jährige am Dienstag bei "Sky": "Ich höre in jedem Fall auf", so der ehemalige Nationalspieler, der dem Verein aber erhalten bleibt: "Ich werde in die Geschäftsstelle wechseln", sagte Glandorf. Überraschend kommt der Entschluss nicht. Schon bei seiner Vertragsverlängerung im September 2018 hatte der Rückraumspieler betont, dass die Saison 2019/2010 seine letzte als Handball-Profi sein werde.

Seit 2011 bei der SG unter Vertrag

Glandorf debütierte 2001 für die HSG Nordhorn in der Bundesliga. Mit den Niedersachsen gewann er 2008 den EHF-Pokal. 2009 ging er zum TBV Lemgo, mit dem er ein Jahr später ebenfalls den EHF-Cup gewann.

Weitere Informationen 18 Bilder Kader der SG Flensburg-Handewitt 2019/2020 Die SG Flensburg-Handewitt geht erneut als deutscher Meister in die neue Saison. Das Aufgebot der Schleswig-Holsteiner von B wie Benjamin Buric bis Z wie Anders Zachariassen. Bildergalerie

Seit der Saison 2011/2012 steht der wurfgewaltige Linkshänder in Flensburg unter Vertrag, holte mit den Schleswig-Holsteinern den Europapokal der Pokalsieger (2012), den Titel in der Champions League (2014), den DHB-Pokal (2015) sowie 2018 und 2019 den Meistertitel. Glandorf ist seit März 2018 bester Feldtorschütze der Bundesligageschichte. Insgesamt hat er in seinen bislang 527 Bundesliga-Partien 2.402 Treffer erzielt. In der ewigen Torjägerliste belegt er damit den vierten Platz. Außerdem bestritt Glandorf 170 Länderspiele und gewann mit der deutschen Nationalmannschaft 2007 den WM-Titel.

Weitere Informationen Flensburg-Handewitt: Paris kommt zur Unzeit Flensburgs Handballer haben in dieser Saison noch nicht zu alter Stärke zurückgefunden. Eine Wende ist am Mittwoch in der Champions League nicht zu erwarten: Es kommt Topclub Paris. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 05.11.2019 | 23:03 Uhr