Handball: THW Kiel siegt knapp gegen Göppingen

Stand: 13.11.2022 17:37 Uhr

Der THW Kiel ist in der Handball-Bundesliga zurück in in der Erfolgsspur. Die Norddeutschen bezwangen am Sonntag Frisch Auf Göppingen mit 30:26 (12:10), zeigten dabei aber erneut einen wechselhaften Auftritt.