Handball: THW Kiel schlägt Erlangen - Sagosen verletzt Stand: 04.10.2020 15:05 Uhr Der THW Kiel hat sein Auftaktspiel in der Handball-Bundesliga gewonnen. Gegen den HC Erlangen feierten die "Zebras" einen 36:30 (20:15)-Erfolg. Bester Werfer war Niclas Ekberg mit 13 Toren.

von Johannes Freytag, NDR.de

Die Kieler taten sich in der Anfangsphase schwer und bekamen vor allem Simon Jeppsson nicht in den Griff, der frühere Flensburger erzielte in den ersten zehn Minuten drei Tore. Erst nach einer guten Viertelstunde kam der THW-Express ins Rollen. Sander Sagosen sorgte mit seinem ersten Bundesligatreffer für das 9:5 (14.), eine Minute später betrug der Vorsprung der "Zebras" sogar schon fünf Tore (11:6). Danach riss beim THW jedoch vorübergehend der Faden: Vorne schlichen sich Nachlässigkeiten ein, hinten sah Domagoj Duvnjak für ein unnötiges Foul zu Recht die Rote Karte - Erlangen kam wieder bis auf ein Tor heran (24./13:14). In dieser hektischen Phase wankten die Kieler, fielen aber nicht. Auch dank zweier Zeitstrafen für den HC zogen sie bis zur Pause wieder auf fünf Tore davon (20:15).

Sagosen verletzt sich beim Torwurf

Spätestens im zweiten Durchgang zeigte sich, dass der THW eingespielter als Erlangen war: Während die Gäste ihr Saisondebüt gaben, absolvierten die Kieler nach dem Super Cup und den drei Champions-League-Auftritten bereits ihr fünftes Pflichtspiel. Das Spiel der "Zebras" war zwar nicht fehlerfrei, aber zielstrebiger, flüssiger und effektiver als das der Gäste. Alles lief glatt - bis zur 42. Minute: Sagosen traf zum 28:22, setzte sich dann aber mit schmerzverzerrtem Gesicht auf die Bank und ging wenig später in die Kabine. Die erste Diagnose: Adduktorenzerrung beim Norweger.

THW Kiel - HC Erlangen 36:30 (20:15) Tore Kiel: Ekberg (13/7), Sagosen (5/1), Reinkind (4), Dahmke (4), Pekeler (2), Wiencek (2), M. Landin (2), Weinhold (1), Zarabec (1), Ehrig (1), Horak (1)

Erlangen: Jeppsson (7), Ivic (6/2), Metzner (5), Bissel (3), Olsson (3), Overby (3), Firnhaber (2), Fäth (1)

Zuschauer: 1.480

Strafminuten: 4 /18

Disqualifikation: Duvnjak (22.) / N. Link (40./3. Zeitstrafe), S. Firnhaber (50./3. Zeitstrafe)

Es folgten ein 3:0-Lauf für die Gäste und eine Auszeit von Jicha (45./28:25). Die Anweisungen an das neu sortierte Team fruchteten: Routinier Pavel Horak wuchs in der Defensive über sich hinaus, in der Offensive traf Ekberg beinahe nach Belieben. Zudem dezimierte sich Erlangen mit Roten Karten (für Nikolai Link und Sebastian Firnhaber) in der Abwehr, der Kieler Sieg geriet so nicht mehr in Gefahr. Jicha gönnte einigen Spielern angesichts des engen Terminkalenders (schon am Dienstag hat der THW das nächste Heimspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf) noch eine Pause. Youngster Sven Ehrig kam so zu seinem ersten Bundesligatreffer (54./35:29).

