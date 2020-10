Handball: THW Kiel ganz schwach - 22:31 in Wetzlar Stand: 10.10.2020 20:03 Uhr Handball-Rekordmeister THW Kiel hat bereits im ersten Auswärtsspiel der Bundesliga-Saison die erste Niederlage kassiert. Nach zuvor zwei Heimsiegen verloren die "Zebras" in Wetzlar deutlich 22:31.

von Johannes Freytag, NDR.de

Die unerwartete Niederlage kommt zur Unzeit für den THW, steht doch in einer Woche das Landesderby gegen die SG Flensburg-Handewitt an. So dürfte den Kielern die Absage des für Mittwoch vorgesehenen Champions-League-Spiels gegen Saporoschje gelegen kommen: Die Verschnaufpause haben Domagoj Duvnjak und Co. dringend nötig.

Wetzlar überrennt Kiel in der Anfangs-Viertelstunde

Der THW legte in Wetzlar einen Horrorstart hin: Los ging es mit dem ersten Siebenmeter-Fehlwurf der Saison von Niclas Ekberg (3.), es folgten schlechte Abschlüsse von Steffen Weinhold, Patrick Wiencek oder Miha Zarabec - nach sieben Minuten lagen die Kieler mit 1:6 hinten. THW-Coach Filip Jicha nahm eine Auszeit, ohne damit allerdings etwas am Spielgeschehen zugunsten seines Teams zu ändern. Im Gegenteil: Wetzlar baute die Führung weiter aus: Maximilian Holsts erzielte mit seinem siebten Treffer das 11:4 für die HSG (16.), nach knapp 20 Minuten betrug der Vorsprung der Gastgeber gar acht Tore (13:5). Jicha zog früh die psychologische Karte und brachte Torwart-Oldie Mattias Andersson, doch auch diese Maßnahme verpuffte. Mit einem Rückstand von sieben Treffern (11:18) gingen die Kieler in die Pausenkabine.

THW-Spiel voller Fehler

Symptomatisch für das fehlerbehaftete THW-Spiel war eine Szene aus der 36. Minute: Wiencek stand nach einem Gegenstoß frei vor dem Wetzlarer Tor. Doch statt selbst zu werfen, passte er zu Magnus Landin, der überrascht den Ball am Gehäuse vorbeisetzte. So verstrich Minute für Minute, ohne dass es den Kielern gelang, den Rückstand zu verkürzen (39./14:21). Dank einer guten Torwartleistung von Till Klimpke baute Wetzlar sogar den Vorsprung wieder auf acht Tore aus (45./23:15). Die 800 Zuschauer in der Halle waren aus dem Häuschen. Jicha versuchte noch einmal mit einer Auszeit, sein Team auf Kurs zu bringen. Doch Wetzlar stürmte ungerührt weiter und warf Tor um Tor (54./28:19). Als Ekberg kurz darauf zum zweiten Mal vom Siebenmeter-Punkt scheiterte, war die Niederlage endgültig besiegelt.

