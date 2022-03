Handball-Spitzenspiel SC Magdeburg - THW Kiel gleich live Stand: 26.03.2022 08:10 Uhr In Gastspielen beim SC Magdeburg lief es für den THW Kiel in den vergangenen Jahren nicht. Das will der Tabellenzweite im Topspiel beim HBL-Spitzenreiter ändern. Für die "Zebras" geht es allerdings kaum mehr um die Meisterschaft, sondern um die Champions-League-Qualifikation.

von Christian Görtzen

Verlieren die Kieler, dürfte die erfolgreiche Titelverteidigung endgültig Geschichte sein - und Magdeburg den Meistersekt bereits zwölf Wochen vor dem Saisonfinale kaltstellen. Acht Minuspunkte trennen beide Clubs in der Tabelle, der Magdeburg-Express rollt mit beeindruckender Dominanz durch die Handball-Bundesliga.

"Wir müssen der Realität ins Auge sehen: Magdeburg spielt eine überragende Saison, wir denken nicht mehr an die Meisterschaft", sagte THW-Keeper Niklas Landin. Für die Schleswig-Holsteiner geht es somit vor allem um Platz zwei und die damit verbundene Qualifikation für die Champions League.

Die ARD zeigt das Spitzenspiel heute ab 17.50 Uhr live im Ersten und im Livestream hier bei NDR.de.

Wäre alles so einfach und ließe sich ein Erfolgsrezept für den Sieg kreieren, müssten nach Ansicht von THW-Trainer Filip Jicha zwingend vier "Zutaten" darunter sein: "Um ein Spitzenspiel zu gewinnen, braucht es Leistungsträger, die funktionieren, und eine gute Abschlussquote. Aber auch unbedingten Willen und ein bisschen Mut."

Ganz nach dem Motto: Wenn wirklich alles perfekt aufeinander abgestimmt wäre, könnte selbst eine Partie beim souveränen Tabellenführer zu einem vorzüglichen Geschmackserlebnis werden. Das Problem ist nur, dass für die Kieler die vergangenen fünf Bundesligaspiele beim SCM schmeckten wie knüppelhartes Schwarzbrot, an dem sie noch Tage später ordentlich zu knabbern hatten.

In den vorherigen beiden Spielzeiten verloren die Schleswig-Holsteiner noch dazu auf unglückliche Weise, jeweils mit nur einem Tor Unterschied. Seit sieben Jahren (32:29 im April 2015) hat der THW kein Bundesligaspiel mehr in der ehemaligen Bördelandhalle gewonnen, in der am Sonnabend 5.500 Zuschauer erwartet werden.

"Das ist für mich die schwerste Auswärtshalle Deutschlands." THW-Trainer Filip Jicha

Diese Bilanz könnte hinderlich sein beim Hinzufügen der vierten Zutat - der Prise Mut. Immerhin: Im Oktober 2016 setzten sich die "Zebras" im Achtelfinale des DHB-Pokals (22:21) beim SCM durch. Wettbewerbsübergreifend ist der jüngste Erfolg also "nur" fünfeinhalb Jahre her.

"Es ist immer sehr anspruchsvoll, in dieser Halle zu spielen. Das zeigt auch ein Blick auf unsere Resultate dort in den vergangenen Jahren", weiß Jicha, der noch auf einen Einsatz seines angeschlagenen Rückraumstars Sander Sagosen hofft. Seinerzeit war Magdeburg sogar in aller Regel nur die nationale Nummer drei. In dieser Saison aber dominiert das Team von SCM-Coach Bennet, kassierte bei der SG Flensburg-Handewitt die einzige Niederlage.

THW-Profi Pekeler: Brauchen keinen Tipp aus Flensburg

Einen Rat vom ewigen Rivalen brauche man aber sicher nicht, betonte Hendrik Pekeler. "Wir wissen, wie Magdeburg spielt. Da brauchen wir von niemandem ein Rezept", sagte der Abwehrspezialist dem NDR. Auch er mag an die Meisterschaft nicht mehr recht glauben: "Für uns geht es hauptsächlich darum, dass wir nächstes Jahr Champions League spielen."

Kiels Torhüter Landin vor Comeback

Landin ist nach überstandener Blinddarm-Operation wieder mit dabei und trotz der Ausgangslage heiß auf das Top-Duell. "Die Vorfreude ist sehr groß. Ich habe dreieinhalb Wochen lang nicht gespielt. Und jetzt steht so ein Spiel bevor. Das ist das, worauf sich jeder Handballer freut", sagte der Däne. Es ist also angerichtet. Bleibt nur die Frage, ob erstmals nach langer Zeit die Freude über das Gastspiel in Magdeburg auch über die Schlusssirene hinaus anhält.

