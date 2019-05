Stand: 30.05.2019 17:20 Uhr

Handball: SG und THW fiebern Showdown entgegen

Wer wird deutscher Handball-Meister 2019? Die besten Chancen vor dem großen Showdown am Pfingstsonntag hat Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt, der die Tabellenführung nur noch ins Ziel bringen muss. Verfolger THW Kiel hofft im Fernduell auf einen Ausrutscher der SG und lockt Flensburgs Gegner mit der prall gefüllten Mannschaftskasse.

Die Fans der SG Flensburg-Handewitt sind sich schon sicher - das Ding ist durch: "Die Nummer eins im Land sind wir" und "Deutscher Handball-Meister" sangen die euphorischen Anhänger beim letzten Heimspiel der Saison, als der Spitzenreiter die Füchse Berlin mit einem souveränen 26:18 zurück in die Hauptstadt geschickt hatte. Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla ist nur noch einen Schritt von der erfolgreichen Titelverteidigung und der dritten Meisterschaft in der Vereinsgeschichte nach 2004 und 2018 entfernt. Da auch der THW Kiel seine Aufgabe mit dem 34:26 beim TBV Lemgo Lippe mühelos bewältigte, fällt die Entscheidung zwischen den beiden großen Nordrivalen am 34. und letzten Spieltag am Pfingstsonntag. Die Saison geht mit einem echten Showdown zu Ende.

SG-Routinier Glandorf: "Wissen, wie es geht"

Den Flensburgern genügt bei zwei Punkten Vorsprung beim Bergischen HC schon ein Unentschieden zum Titel. Der Aufsteiger spielt eine starke Saison, doch der Titelverteidiger aus dem Norden strotzt zu Recht vor Selbstbewusstsein: "Wir stehen eigentlich schon die ganze Saison da oben. Wir wissen, wie es läuft. Der Gewinn der Meisterschaft im vergangenen Jahr hat uns gelassener gemacht", sagte Routinier Holger Glandorf, der allerdings ein wenig mit der Spielplangestaltung haderte: "Wir hätten schon Mitte Mai mit der Saison durch sein können und spielen jetzt bis Mitte Juni." Grund für die Pause ist das Finalturnier der Champions League am kommenden Wochenende in Köln, bei dem zum dritten Mal in Serie kein Bundesligist vertreten ist.

Gemischte Gefühle bei Kapitän Karlsson

Der Showdown lässt auf sich warten und alle müssen sich gedulden - auch SG-Kapitän Tobias Karlsson, der nach dem Saisonfinale seine Karriere beenden wird. "Das ist so emotional, da sind so viele gemischte Gefühle", sagte der 37-jährige Schwede nach seinem letzten Heimspiel und war froh, "dass es noch um so viel geht." Zehn Jahre Handball im Flensburger Trikot, 500 Spiele - da geht eine Ära zu Ende.

Kieler haben "Fünkchen Hoffnung"

Während in Flensburg die großen Emotionen zu Hause sind, geht es beim THW Kiel deutlich nüchterner zu. "Die Wahrscheinlichkeit, noch Meister zu werden, ist sehr gering. Trotzdem bleibt ein Fünkchen Hoffnung. Jetzt müssen wir gegen Hannover unseren Job machen", sagte Nationalspieler Hendrik Pekeler nach dem Spiel in Lemgo. Die frischgebackenen EHF-Cup-Gewinner müssen ihr Heimspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf gewinnen und auf Schützenhilfe des Bergischen HC hoffen.

THW-Keeper Wolff lockt mit Mannschaftskasse

Für den Außenseiter haben die Kieler eine besondere Motivation parat, wie Torwart Andreas Wolff verriet: "Ich habe mit unserem Kassenwart Patrick Wiencek gesprochen, dass wir dem BHC die komplette Mannschaftskasse überschreiben, wenn sie gewinnen sollten. Ich weiß zwar nicht, wieviel da drin ist - aber ich habe viel eingezahlt." Wolff bestreitet gegen Hannover sein letztes Spiel für Kiel, ehe er nach drei Jahren an der Förde zum polnischen Spitzenklub KS Kielce wechselt. Wenn es mit der Meisterschaft nicht klappen sollte, fände Wolff es zwar "schade", doch der Keeper schickte hinterher: "Wir können trotzdem stolz auf uns sein."

