Handball: SG Flensburg-Handewitt besiegt TSV Hannover-Burgdorf Stand: 12.02.2022 20:06 Uhr Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat einen weiteren Rückschlag im Kampf um einen Champions-League-Platz oder gar die Meisterschaft vermieden. Die Schleswig-Holsteiner siegten am Samstagabend im Nordduell gegen die TSV Hannover-Burgdorf mit 30:20 (13:12).

von Christian Görtzen

Durch den Erfolg am 20. Spieltag zog das Team von SG-Trainer Maik Machulla mit jetzt 30:8 Zählern mit dem Tabellenzweiten THW Kiel nach Punkten gleich. Der große Rivale spielt aber noch am Sonntag beim Bergischen HC. Für Hannover-Burgdorf (14:22) war es das erste Spiel nach der EM-Pause. Das für vergangenen Donnerstag angesetzte Heimspiel gegen den HSV Hamburg musste die TSV aufgrund von Corona-Fällen im Team absagen. In Flensburg fehlten den "Recken" der dänische Nationalspieler Johan Hansen, der im Sommer zur SG wechselt, und Rückraumtalent Martin Hanne.

SG verbessert, aber nicht überzeugend

Wiedergutmachung war angesagt bei den Flensburgern nach dem Gastspiel in Wetzlar. "Wir machen Fehler, die man im Kinderhandball nicht macht", hatte Europameister Jim Gottfridsson nach dem 29:29 bei der HSG gezürnt. Das Ergebnis war durch eigenes Unvermögen zustande gekommen. Die SG hatte am Donnerstag den Hessen in den letzten Minuten der Partie einen 5:0-Lauf gestattet.

Im Heimspiel gegen die "Recken" ging es zumindest nicht derart konfus weiter, wie es in Wetzlar aufgehört hatte. Allerdings: Richtig überzeugend war es bei weitem nicht, was das Machulla-Team gegen die Niedersachsen bot. Die Gäste spielten ruhig, konzentriert und machten gegen Mitte der ersten Hälfte durch einen 3:0-Lauf aus einem 5:7 eine 8:7-Führung (18.). Vor allem Ivan Martinovic bot im ersten Abschnitt eine gute Leistung, der kroatische Nationalspieler erzielte bei neun Versuchen immerhin sechs Treffer. Zur Pause führten aber dennoch die Gastgeber mit 13:12.

Flensburg-Handewitt nach der Pause souverän

Nach Wiederbeginn war eine ganze andere Flensburger Mannschaft zu sehen. Die Gastgeber traten nun wesentlich entschlossener auf. Und das zahlte sich aus: In der 42. Minute stellte Linksaußen Emil Jakobsen mit dem 20:14 die erste Sechs-Tore-Führung her. Sicher durften sich die Flensburger deswegen allerdings nicht sein, haben sie in dieser Saison doch schon viermal in der Schlussphase einer Partie den Sieg verspielt.

SG Flensburg-Handewitt - TSV Hannover-Burgdorf 30:20 (13:12) Tore Flensburg-Handewitt: Jacobsen (7/1), Wanne (5/5), Semper (4), Golla (4), Gottfridsson (3), Larsen (3), Svan (3), Steinhauser (1)

Tore Hannover-Burgdorf: Martinovic (8), Mävers (4/1), Weber (2), Büchner (2), Pevnov (1), Cehte (1), Kuzmanovski (1), Böhm (1)

Zuschauer: 1.458

Sollte es auch gegen Hannover-Burgdorf so kommen? Nein, dieses Mal geriet die SG nicht ins Schlingern. Am Ende wurde es gegen in der zweiten Hälfte merklich abbauende Gäste sogar eine sehr deutliche Angelegenheit. Erfolgreichster Flensburger war Jakobsen mit sieben Toren, davon einen per Siebenmeter. Bei den Gästen zielte Martinovic (acht Treffer) am besten.

