Handball-Nationalspieler Uscins verlängert bei Hannover-Burgdorf Stand: 19.02.2025 13:15 Uhr Handball-Nationalspieler Renars Uscins hält der TSV Hannover-Burgdorf die Treue. Das umworbene Rückraum-Ass verlängerte seinen ursprünglich bis 2026 datierten Vertrag vorzeitig um ein Jahr.

Das teilten die "Recken" am Mittwoch mit und setzten damit Spekualtionen um einen Wechsel des gebürtigen Letten zu einem Bundesliga-Rivalen oder europäischen Club ein Ende.

"Wir freuen uns sehr, dass Renars weiterhin seinen handballerischen Lebensmittelpunkt bei uns in Hannover sieht. In den vergangenen Jahren hat er sich bei den 'Recken' zu einem etablierten Bundesligaspieler entwickelt und seine Klasse auch auf internationaler Ebene unter Beweis gestellt", sagte der Sportliche Leiter der TSV, Sven-Sören Christophersen. "Seine Entscheidung für eine erneute Vertragsverlängerung unterstreicht das gegenseitige Vertrauen und erfüllt uns mit Stolz."

Kometenhafter Aufstieg nach Wechsel aus Magdeburg

Uscins war im Februar 2022 zunächst per Zweitspielrecht vom SC Magdeburg in Hannovers U23 gewechselt. Einige Monate später wurde er fester Bestandteil des Bundesliga-Kaders der Niedersachsen. Rasch entwickelte sich der Rückraumspieler zu seiner Stütze der Mannschaft, inzwischen ist er trotz seiner erst 22 Jahre absoluter Leistungsträger und Leader beim Meisterschaftsanwärter. Selbiges trifft auch für die deutsche Nationalmannschaft zu, mit der Uscins im vergangenen Jahr Olympia-Silber gewann.

Seine Entwicklung blieb naturgemäß auch anderen Clubs nicht verborgen. Ein Wechsel kam für das Rückraum-Ass aber offenbar nicht infrage. "Die aktuelle Entwicklung zeigt, was in Hannover möglich ist - volle Halle, zielstrebige und hungrige Mannschaft, wachsende Infrastruktur. Dies alles hat es mir leicht gemacht, ein weiteres Jahr in Hannover zu verlängern. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir uns weiterhin konstant im oberen Tabellendrittel festigen und die europäischen Plätze angreifen", erklärte der 22-Jährige.

