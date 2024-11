Handball-Klassiker THW Kiel - SG Flensburg-Handewitt live im NDR Stand: 15.11.2024 15:18 Uhr Am Sonntag steigt das Landesderby zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt. Es ist die 111. Auflage des Handball-Klassikers. Das Schnapszahl-Jubiläum verspricht aber keine allzu große Glückseligkeit - dafür sorgt alleine schon die Tabellensituation in der Bundesliga. Der NDR überträgt live. von Jan Kirschner Beide Teams dürfen sich angesichts eines Rückstands von drei (Flensburg) und vier Minuspunkten (Kiel) auf Spitzenreiter MT Melsungen eigentlich keinen weiteren Ausrutscher erlauben. Zwei Dinge sind somit vor der Partie in Kiel am Sonntag (14 Uhr, im Livestream auf ndr.de und im NDR Fernsehen) klar: Das ohnehin brisante Duell bekommt nochmal eine Extra-Prise Spannung. Und: Der Verlierer muss den Kontakt zur Spitze erst einmal abreißen lassen. VIDEO: Wie sind der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt fürs Derby gewappnet? (3 Min) Letztes Heimderby für Kiels Duvnjak? Die Landesrivalen haben vor der Begegnung ähnliche Voraussetzungen, denn beide hinken in der Bundesliga bislang hinter den eigenen Erwartungen zurück. Beide mussten in der vergangenen Woche fast alle ihre Spieler für Nationalteams abstellen. Und sie waren schon am Mittwoch im Achtelfinale des DHB-Pokals voll gefordert. Weitere Informationen DHB-Pokal: Flensburg schlägt die "Recken", THW Kiel besiegt Magdeburg Die SG setzte sich im Achtelfinale in Hannover durch und revanchierte sich für die Niederlage in der Liga. Die "Zebras" schlugen den Meister zum zweiten Mal in dieser Saison. mehr Die Flensburger behaupteten sich klar bei der TSV Hannover-Burgdorf (33:26), die Kieler rangen den deutschen Meister SC Magdeburg hauchdünn mit 29:28 nieder. Danach feierten Mannschaft und Fans. "Oh, wie ist das schön", erklang in der Arena. "Dieser Verein ist immer hungrig auf Titel", sagte Domagoj Duvnjak in dieser euphorischen Stimmung. Für den THW-Leitwolf ist es vielleicht das letzte Heimderby. Sein Vertrag läuft zum Ende der Saison aus. "Für dieses Spiel braucht es nicht viel, um 16 Mann auf 120 zu bringen, und jede Kleinigkeit ist noch etwas wichtiger als sonst." SG-Spielmacher Jim Gottfridsson Für Jim Gottfridsson auf der anderen Seite ist es - vorausgesetzt es gibt kein unerwartetes Wiedersehen in der European League - am Sonntag das letzte Mal, dass er im Flensburger Mannschaftsbus mit Kurs auf Kiel sitzen wird. "Deshalb bin ich nicht traurig", sagt der Spielmacher, der im Sommer zum ungarischen Klub SC Szeged wechseln wird. Gottfridsson: "Ich gewinne sehr gern in Kiel" Mit einem entschlossenen Lächeln ergänzt er. "Ich gewinne sehr gern in Kiel. Für dieses Spiel braucht es nicht viel, um 16 Mann auf 120 zu bringen, und jede Kleinigkeit ist noch etwas wichtiger als sonst." Im März war der Schwede einer der Leistungsträger beim 33:26-Auswärtssieg an der anderen Förde. Kein typisches Ergebnis, denn in den letzten 40 Jahren konnten die Flensburger nur acht Mal in Kiel gewinnen. Weitere Informationen "Fast perfektes Spiel" für Flensburg - "brutal trauriger Tag" für Kiel Nach dem denkwürdigen Sieg im Landesderby beim THW darf Flensburg weiter auf die Champions League hoffen. Kiel fällt erst einmal auf Platz fünf zurück. mehr THW-Coach Jicha: Brauchen "unsere beste Saison-Heimleistung" Beim THW versucht man, den zweiten Saisonsieg gegen Magdeburg - in der Bundesliga gab es beim 29:24 zwei Auswärtspunkte - für einen positiven Schwung zu nutzen. Am Mittwochabend sagte THW-Trainer Filip Jicha: "In vier Tagen gibt es noch ein geileres Spiel, in dem wir wieder mit Energie und mentaler Stärke unsere beste Saison-Heimleistung zeigen müssen." Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle der Handball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr An der fehlenden Konstanz hatten die "Zebras" allerdings zuletzt Wochen zu knabbern, was die bereits sechs angehäuften Minuszähler in der Bundesliga verdeutlichen. Keine Frage: Der Erfolgsdruck ist da. Flensburg hat alle Mann an Bord Bei den Flensburgern sieht es aber nicht anders aus. "Wenn man bereits fünf Miese hat, ist jedes Spiel wichtig, dann darf man sich nicht mehr viel erlauben", sagt SG-Trainer Nicolej Krickau. Er hat wahrscheinlich alle 15 Profis an Bord. Kapitän Johannes Golla musste zwar die Länderspielwoche wegen muskulärer Probleme vorzeitig abbrechen, konnte aber schon in Hannover wieder mitwirken. Bei den "Zebras" fehlt wohl nur der Langzeitverletzte Harald Reinkind (Achillessehne). Bei den "Zebras" fehlt wohl nur der Langzeitverletzte Harald Reinkind (Achillessehne).

