HSV Hamburg holt Olafur Stefanssons Sohn in die Handball-Bundesliga Stand: 18.03.2025 14:21 Uhr Handball-Bundesligist HSV Hamburg verstärkt sich zur kommenden Saison mit dem Isländer Einar Thorsteinn Olafsson. Der Sohn von Handball-Legende Olafur Stefansson wurde in Magdeburg geboren und sammelte bereits internationale Erfahrung.

Der 23 Jahre alte Rückraumspieler wechselt vom dänischen Champions-League-Teilnehmer Fredericia HB zu den Norddeutschen und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. "Hamburg ist meine erste Station in der Bundesliga, und ich freue mich sehr darauf, weil die Bundesliga natürlich die größte und beste Liga der Welt ist", sagte der isländische Nationalspieler.

Bitter: "Spannende Verstärkung für unsere Abwehr"

"Einar bringt mit seiner Champions-League-Erfahrung und seiner Rolle als Nationalspieler genau das mit, wonach wir gesucht haben", erklärte HSVH-Sportdirektor Johannes Bitter. "Er ist ein vielseitiger Abwehrspieler mit einer starken Antizipation und einer besonderen Qualität im Defensivverbund. Körperlich kann er noch etwas zulegen, aber insgesamt ist er eine spannende Verstärkung für unsere Abwehr."

Der 2,01 Meter große Olafsson gilt als Abwehrspezialist. In der Offensive kann er im linken Rückraum sowie auf der Spielmacherposition eingesetzt werden. Olafsson ist nach Nicolaj Jörgensen (SönderjyskE/Dänemark) und Elias Kofler (1. VfL Potsdam) der dritte Zugang der Hamburger für die nächste Spielzeit.

Vater Olafur Stefansson ein Top-Star in Magdeburg

Sein Vater Olafur Stefansson gilt in Island als Legende und ist Träger des isländischen Großritterkreuzes. Seit 2023 ist der heute 51-Jährige Mitglied der Hall of Fame der Europäischen Handball-Föderation (EHF). Der wurfgewaltige Rückraumschütze spielte in der Bundesliga für den LTV Wuppertal, den SC Magdeburg und die Rhein-Neckar Löwen. Die größten Erfolge feierte er dabei mit dem SCM: Unter anderem gewann er zweimal den EHF-Pokal (1999, 2001), einmal die deutsche Meisterschaft (2001) und einmal die Champions League (2002) mit den Sachsen-Anhaltern.

Mit dem spanischen Club BM Ciudad Real folgten drei weitere Titel in der Königsklasse. Mit Island gewann er 2008 Olympia-Silber und 2010 EM-Bronze.

