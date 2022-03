Handball: Frust in Flensburg - Champions League außer Sichtweite Stand: 07.03.2022 11:39 Uhr Nach der dramatischen Last-Minute-Niederlage beim DHfK Leipzig herrscht bei den Bundesliga-Handballern der SG Flensburg-Handewitt Frust. Erstmals seit elf Jahren droht eine Saison ohne Teilnahme an der Champions League.

Dabei war am Sonntag der Sieg in Leipzig zum Greifen nah. Acht Sekunden vor dem Ende schien sich die SG für ihre überragende Mentalität zu belohnen und einen zwischenzeitlichen 19:24-Rückstand noch zu drehen. Doch der Wurf von Marius Steinhäuser klatschte nur an den Pfosten. Dass Sime Ivic in der letzten Aktion (nach der Schlusssirene) mit einem Freiwurf aus mehr als zehn Metern ein fast unmögliches Tor machte, war an Tragik für die Flensburger fast nicht mehr zu überbieten.

Machulla: "Derzeitige Verunsicherung zu spüren"

Denn durch die Niederlage haben die Schleswig-Holsteiner in der Tabelle weiter an Boden verloren und sind nur noch Vierter. Von einer Titelchance spricht an der Förde ohnehin keiner mehr, aber nun droht erstmals seit elf Jahren eine Saison ohne Champions-League-Teilnahme.

"Am Ende war die derzeitige Verunsicherung zu spüren", sagte SG-Coach Maik Machulla nach der Partie in Leipzig und haderte: "Wir sind ständig hinterhergerannt, obwohl man das Gefühl hatte, dass wir spielerisch die bessere Mannschaft sind. Wir bestrafen uns mit unseren eigenen Fehlern."

Zu viele Punktverluste gegen die "Kleinen"

Fehler macht sein Team in dieser Saison reichlich. Höhepunkten wie dem Sieg gegen den Tabellenführer SC Magdeburg (die einzige Saison-Niederlage des SCM bislang) stehen viele unerwartete Punktverluste gegenüber. So patzte Flensburg schon am zweiten Spieltag beim 27:27 in eigener Halle gegen Erlangen und kam auch gegen die beiden Abstiegskandidaten Balingen und Minden jeweils nicht über ein Remis hinaus.

"Wir müssen einige Dinge besprechen, einige Dinge verändern, aber es macht keinen Sinn, nicht mehr an die Mannschaft zu glauben." SG-Trainer Maik Machulla

Genau um diese drei Zähler liegt die SG nun hinter dem Champions-League-Rang, den der THW Kiel belegt. Auch die Füchse Berlin haben zwei Minuspunkte weniger als Flensburg. "Wir müssen uns bei den Fans und den Sponsoren entschuldigen, da wir derzeit nicht das erreichen, was sie - und auch wir - von uns erwarten", sagte Nationalspieler Johannes Golla.

Jakobsen: "Im Moment sind wir etwas unsicher"

Lange Zeit ließ sich die sportliche Krise auf personelle Sorgen wegen Corona-Erkrankungen oder Verletzungen zurückführen. Doch inzwischen sind alle Mann wieder an Bord. Linksaußen Emil Jakobsen hofft, dass es bald wieder besser läuft: "Wir müssen unseren Flow wiederfinden. Im Moment sind wir etwas unsicher und vertrauen unserem System nicht zu hundert Prozent." Trainer Machulla gibt sich kämpferisch: "Wir müssen einige Dinge besprechen, einige Dinge verändern, aber es macht keinen Sinn, nicht mehr an die Mannschaft zu glauben."

Bundesliga-Spielplan meint es gut mit Flensburg

Zu Recht, denn schon nach den kommenden zwei Bundesliga-Spieltagen könnten die Aussichten für Flensburg wieder deutlich rosiger sein: Erst nehmen sich der THW Kiel und die Füchse Berlin am kommenden Sonntag (13.40 Uhr, live bei NDR.de) gegenseitig die Punkte weg, dann haben die "Zebras" das schwere Auswärtsspiel in Magdeburg vor der Brust.

Zudem warten auf Flensburg auch noch die direkten Duelle zu Hause gegen Kiel (22. Mai) und in Berlin am letzten Spieltag (12. Juni). So hat die SG auch noch alles selbst in der Hand - vorausgesetzt, sie halten sich in den übrigen Partien schadlos.

