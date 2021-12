Handball: Flensburg will Magdeburg endlich Punkte abjagen Stand: 25.12.2021 11:29 Uhr Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt wollen sich selbst noch ein Geschenk unter den Baum legen. Am zweiten Weihnachtstag kommt der verlustpunktfreie SC Magdeburg zum Bundesliga-Spitzenspiel in die "ausverkaufte" Arena.

Eigentlich wären mehr als 6.000 Zuschauer im Duell Dritter gegen Erster am Sonntag (14 Uhr) sicher. Weil die neuen Corona-Beschränkungen noch nicht greifen, können sich die Flensburger im letzten Spiel vor der EM-Pause aber immerhin noch auf die Unterstützung von 3.150 Fans freuen.

"Wir wollen dagegenhalten. Wir haben die Qualität, dass wir zu Hause einen sehr guten Handball spielen können", sagte SG-Coach Maik Machulla, dessen Mannschaft in Zeiten großer Verletzungssorgen und Terminhatz in der Champions League bereits sieben Punkte hat liegen lassen.

Magdeburg: Schon letztes schweres Auswärtsspiel

Bundestrainer Alfred Gislason sagte, er denke nicht, "dass sich der SC Magdeburg den Titel jetzt noch nehmen lässt". Natürlich haben sich Flensburg und auch der THW, der aktuell Rang zwei belegt, noch nicht geschlagen gegeben. 16 Siege der Magdeburger in den ersten 16 Spielen - unter anderem im Hinspiel gegen Flensburg (33:28) - sprechen eine deutliche Sprache.

Und: "Es ist von der Papierform her bereits das letzte Auswärtsspiel bei einem der vermeintlich ganz Großen", sagte Gislason, der den SCM 2001 selbst zur bis dato einzigen deutschen Meisterschaft geführt hat.

Schon beim Rekordmeister Kiel (29:27), bei den Füchsen Berlin und auch bei den Rhein-Neckar Löwen hat Magdeburg in der Hinserie alle Prüfungen herausragend bestanden. Für Gislason liegt das an der "sehr schönen Breite im Kader" - und an Trainer Bennet Wiegert. "Der Benno macht das sehr gut", lobte der Nationaltrainer, die Mannschaft spiele "extrem stabil ihren Stiefel runter im Angriff wie in der Abwehr".

Kampf um die Champions-League-Qualifikation

Auch Machulla sagte: "Mit den vielen Siegen wurde die Brust bei den Magdeburgern immer größer, es muss schon einiges schieflaufen, wenn sie sich den Titel noch nehmen lassen." Die Sieges-Serie der Sachsen-Anhalter interessiert den 44-Jährigen allerdings nicht. Ihm geht es nur darum, zwei weitere Punkte im Kampf um die erneute Qualifikation für die Champions League zu sammeln.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 25.12.2021 | 23:03 Uhr