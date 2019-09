Stand: 03.09.2019 20:54 Uhr

Handball: Flensburg nur remis, Kiel gewinnt knapp

Die Handball-Bundesliga hat schon früh in der Saison ihre erste Überraschung erlebt. Meister SG Flensburg-Handewitt musste am Dienstagabend einen Dämpfer hinnehmen und kam bei der HSG Wetzlar nicht über ein 27:27 (11:14) hinaus. Rekordmeister THW Kiel gewann sein Spiel gegen Die Eulen Ludwigshafen nach anfänglichen Schwierigkeiten mit 30:27 (15:14).

Flensburg schluckt Last-Minute-Siebenmeter

Die Flensburger taten sich bei der HSG Wetzlar überraschend schwer. Der Außenseiter dominierte die Anfangsphase.

Wetzlar - Flensburg 27:27 (14:11) Tore für Wetzlar: Björnsen (5), Holst (5/2), Cavor (4), Forsell Schefvert (4), Rubin (3), Feld (3), Kneer (2), Ferraz (1)

Tore für Flensburg: Johannessen (5), Röd (4), Gottfridsson (4), Hald Jensen (3), Jeppsson (3), Jondal (3), Wanne (2/2), Golla (2), Svan (1)

Zuschauer: 3.904

Flensburg lag schnell mit drei Toren zurück (2:5), schnupperte danach aber immer wieder am Ausgleich. Nach der Pause musste die SG den Gegner wieder auf 11:14 davonziehen lassen. Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein echter Krimi vor dem lautstarken Wetzlarer Publikum. Die Flensburger kämpften sich ran und glich erstmals aus - 19:19 (44.). In den zehn Minuten danach konnte sich keine Mannschaft absetzen (23:23). Die Schlussphase hatte es in sich. Als die Gäste den Sieg fast in Hand hatten, entschied das Schiedsrichter-Gespann auf Siebenmeter für Wetzlar. Torwart Torbjörn Bergerud konnte den Wurf von Maximilian Holst nicht parieren - Ausgleich zum 27:27, Schluss! Bester Werfer der Flensburger war Göran Johannessen mit fünf Treffern.

Kieler "Zebras" kämpfen sich durch

Viel Arbeit hatten sich die Kieler bei ihrer Aufgabe gegen Die Eulen Ludwigshafen. Eine "anspruchsvolle Aufgabe", wie Trainer Filip Jicha vor der Partie prognostiziert hatte.

THW Kiel - Die Eulen Ludwigshafen 30:27 (15:14) Tore für Kiel: Ekberg (7/5), Nilsson (3), Zarabec (3/3), Reinkind (3), Jacobsen (3/1), Weinhold (3), Pekeler (2), Duvnjak (2), Dahmke (2), Wiencek (1), Bilyk (1)

Tore für Ludwigshafen: Falk (6), Wagner (5), Bührer (3), Dietrich (2), Scholz (2), Müller (2), Dippe (2), Klein (1), Remmlinger (1), Hofmann (1), Mappes (1), Stüber (1)

Zuschauer: 10.285

Klar, die Strapazen rund um den IHF Super Globe in Saudi-Arabien steckten den "Zebras" in den Knochen. Und so mussten sich die Kieler gegen die Mannschaft mit dem kleinsten Etat der Liga zur Pause mit einem knappen 15:14-Vorsprung begnügen. Wie beim Spiel der Flensburger blieb es auch hier in der zweiten Hälfte spannend. Nach einem zwischenzeitlich Rückstand konnte sich der THW mit einer 22:20-Führung ein wenig Luft verschaffen (46.). Den Vorteil gab der deutsche Rekordmeister nicht mehr aus der Hand und mühte sich am Ende zum 30:27-Arbeitssieg. Beim neunten Sieg im neunten Duell mit den Rheinland-Pfälzern war Niclas Ekberg mit sieben Treffern erfolgsreichster Schütze der Kieler.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Handball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 03.09.2019 | 22:40 Uhr