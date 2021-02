Flensburgs Handballer nach Sieg bei den "Recken" weiter top Stand: 14.02.2021 15:01 Uhr Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben das Nordduell in der Handball-Bundesliga bei der TSV Hannover-Burgdorf am Sonntag mit 33:26 (18:16) gewonnen. Damit bleibt die SG Spitzenreiter.

von Ines Bellinger

In einer völlig verzerrten Tabelle: 28 Partien sind in der Bundesliga - nicht alle wegen der Corona-Pandemie - bereits verlegt worden. Während Burgdorf (zwei Spiele im Rückstand) und Flensburg (drei) ein relativ überschaubares Nachholprogramm zu absolvieren haben, sind der THW Kiel und die MT Melsungen (je sechs) schon so sehr in Zugzwang, dass infrage steht, ob die Bundesliga bis Ende Juni überhaupt im gewohnten Modus zu Ende gespielt werden kann.

Wenige Tage nach der Vertragsverlängerung mit Trainer Carlos Ortega legte Burgdorf gegen die favorisierten Gäste einen starken Start hin, doch angetrieben vom überragenden Lasse Möller (acht Tore), setzte sich die SG am Ende souverän durch. Der Däne absolvierte nach einer Handgelenkverletzung sein erstes Spiel seit Anfang Oktober. Vincent Büchner netzte für Hannover-Burgdorf fünfmal ein.

50 Tage -Zwangspause für Hannover-Burgdorf

Während die Flensburger Anfang Februar in der Champions League bei HC Brest (28:26) schon mal testen durfte, wie sich Handball im Jahr 2021 anfühlt, kamen die Burgdorfer aus einer 50 (!) Tage währenden Pause. Entsprechend heiß waren die "Recken".

Machulla reaktiviert Co-Trainer Bult

Und nicht chancenlos, denn die von vielen Verletzungen geplagten Flensburger mussten improvisieren. Der dänische Weltmeister Lasse Svan lief trotz Wadenbeschwerden von Beginn an auf. Johannes Golla, der einzige verbliebene Kreisläufer und Innenverteidiger, musste nach seiner Corona-Quarantäne gleich wieder ran. Und SG-Coach Maik Machulla reaktivierte sogar seinen Co-Trainer Mark Bult. Der Niederländer stand vier Jahre nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn als Rückraum-Reserve auf dem Spielberichtsbogen. Der gerade erst von den Rhein-Neckar Löwen verpflichtete Rechtsaußen Alexander Petersson hatte sich im Abschlusstraining am Oberschenkel verletzt. Simon Hald war erkrankt.

TSV Hannover-Burgdorf - SG Flensburg-Handewitt 26:33 (16:18) Tore für Hannover-Burgdorf: Büchner 5, Brozovic 4, Pevnov 4, Hansen 3, Martinovic 3/1, Hanne 2, Jönsson 2, Mavers 2, Cehte 1

Flensburg: Möller 8, Gottfridsson 5, Wanne 5/2, Golla 4, Sögard 3, Steinhauser 3, Larsen 2, Röd 2, Svan 1

Zuschauer: keine

Flensburg holt Vier-Tore-Rückstand auf

Torhungrig waren beide Teams. In den ersten sechs Minuten fielen zehn Treffer zum 6:4 für die Gastgeber, bei denen Ortega überraschend vielen jungen Spielern das Vertrauen geschenkt hatte. Sie lösten ihre Aufgabe zu Beginn so gut, dass Machulla in der 14. Minute beim Stand von 9:6 für die Burgdorfer eine Auszeit nehmen musste. Die ungewohnte 5:1-Deckung der Flensburger, die bis dahin beinahe wirkungslos geblieben war, löste er im weiteren Verlauf auf. Mit Erfolg: Flensburg wandelte einen zweimaligen Vier-Tore-Rückstand in eine 18:16-Führung zur Pause um.

Bergerud sicherer Rückhalt

Mit Wiederbeginn machte Flensburg auch dank Torwart Torbjörn Bergerud einen absolut gefestigten Eindruck. Jim Gottfridsson stellte auf einen Fünf-Tore-Vorsprung (25:20/43.). Danach spielte die SG ihren Stiefel herunter und gewann - angesichts des Spielverlaufs am Ende vielleicht etwas zu deutlich - mit 33:26.

