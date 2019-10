Stand: 30.10.2019 20:48 Uhr

Handball: Flensburg chancenlos gegen Barcelona von Ingmar Deneke, NDR.de

Der deutsche Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt hat in der Champions League seine zweite Niederlage kassiert. Am sechsten Spieltag der Gruppe A unterlag die Mannschaft von Trainer Maik Machulla am Mittwoch dem FC Barcelona mit 27:34 (12:18). Michal Jurecki war mit fünf Treffern bester Werfer der Norddeutschen. In der Tabelle der Vorrundengruppe A bleiben die Flensburger mit jetzt 7:5 Punkten Fünfter. Um das Achtelfinale zu erreichen, muss der deutsche Meister mindestens Sechster werden. Nächste Aufgabe der SG ist das Liga-Spiel am Sonnabend beim TVB 1898 Stuttgart.

Flensburg verschläft Anfangsphase

Die Anfangsphase ging klar an die Gäste aus Spanien. Schnell konnte sich der spanische Rekordchampion absetzen, führte nach fünf Minuten mit 5:1.

SG Flensburg-Handewitt - FC Barcelona 27:34 (12:18) Tore Flensburg : Jurecki (5), Gottfridsson (4), Jöndal (4), Johannessen (3), Golla (2), Steinhauser (2), Zachariassen (2), Glandorf (1), Jeppsson (1), Lier (1), Röd (1), Svan (1)

Tore Barcelona: Arino (5), Mem (5), Palmarsson (5), Cindric (4), Gomez Abello (4), Tomas Gonzalez (4), Dolenec (3), Fabregas (3), Sorhaindo (1)

Die Flensburger hatten zunächst Probleme mit der aggressiven Verteidigung und der Dynamik des laut Machulla "Top-Favoriten auf den Titel". Danach schwamm sich das SG-Team frei. Magnus Jöndal verkürzte auf 6:7 (13.), fünf Minuten später glich Jurecki zum 9:9 aus. Der Durchbruch für Flensburg in diesem Spiel? Nein. Barcelona zog mit einem 4:0-Lauf wieder davon. Deutlicher Rückstand zur Pause: 12:18. Da war nach der erfolgreichen Aufholjagd viel mehr drin für den deutschen Meister.

Barcelona zaubert in der "Hölle Nord"

Auch im zweiten Durchgang wirkten die Gäste aus Barcelona wacher und handlungsschneller. Obwohl Keeper Benjamin Buric hielt, was zu halten war, konnte die SG nicht aufschließen. "Weiter, weiter", sagte Trainer Machulla in einer Auszeit. Doch der Abstand wurde nicht kleiner (18:24, 48.). In der Schlussphase zauberte Barcelona dann auch noch: Bestes Beispiel war ein wunderbarer Treffer von Aitor Arino per Kempa-Trick. Die Gäste waren in allen Belangen überlegen und stürmten am Ende mit 34 Auswärts-Toren die "Hölle Nord".



Für Flensburg stehen nun weitere schwierige Aufgaben in der "Königsklasse" an: Erst der Doppelpack gegen Frankreichs Topteam Paris St. Germain (Heimspiel am 6. November, Auswärtsspiel am 13. November), dannn das Rückspiel bei "Barca" (20. November).

Weitere Informationen Ergebnisse Handball-Champions-League, Gruppe A Spielansetzungen und Ergebnisse der Gruppe A in der Handball-Champions-League. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 30.10.2019 | 23:03 Uhr