Handball: Flensburg besteht beim Bergischen HC Stand: 31.10.2020 22:08 Uhr Mit einem schwer erkämpften, aber letztlich verdienten 30:25 (17:10)-Sieg beim Bergischen HC hat die SG Flensburg-Handewitt zumindest vorübergehend die Tabellenführung der Handball-Bundesliga erobert.

von Johannes Freytag

Die längere Pause wegen der abgesagten Champions-League-Partie war dem Team von Trainer Maik Machulla offenbar gut bekommen. In der Anfangsphase der ersten Spielhälfte tat sich die SG noch schwer, was aber auch am BHC-Keeper Christopher Rudeck lag. Der 26-Jährige, der 2014 in Flensburg seinen ersten Profivertrag erhielt, glänzte in der Anfangsphase mit drei Paraden, sodass die Gastgeber lange mit zwei Treffern in Führung lagen. Doch in der 12. Minute kamen die Schleswig-Holsteiner zum Ausgleich (5:5) und dank eines 4:0-Laufs kurze Zeit später zu einer Vier-Tore-Führung (10:6/18.). Bei den "Löwen" schlichen sich in der Folgezeit immer mehr Nachlässigkeiten ein, Hampus Wanne nutzte einen kapitalen Fehlpass und erzielte mit seinem sechsten Treffer das 16:9 (29.). Mit dem Sieben-Tore-Vorsprung (17:10) ging es in die Pause.

BHC holt Tor um Tor auf, aber SG hält Stand

Dass der BHC Comeback-Qualitäten besitzt, zeigte er vor einer Woche beim 30:30 in Hannover, wo sie in der Schlussphase binnen 74 Sekunden einen Drei-Tore-Rückstand aufholten. Und auch gegen Flensburg schienen die "Löwen" eine Aufholjagd zu starten. Unmittelbar nach Wiederbeginn warfen sie in Unterzahl zwei Tore in Folge (12:17/32.) und verkürzten wenig später auf 15:19 (37.). Flensburg stemmte sich dagegen: Nach einer Parade von Benjamin Buric reagierte Mads Mensah Larsen am schnellsten und warf übers ganze Feld ins leere Tor des Bergischen HC (23:17/42.).

Stenogramm: Bergischer HC - Flensburg-Handewitt 25:30 (10:17) Tore Bergischer HC: Boomhouwer (5/2), Gunnarsson (5/1), Gutbrod (4), Stutzke (4), Darj (2), Babak (1), Majdzinski (1), Nikolaisen (1), Schmidt (1), Szücs (1)

Tore Flensburg: Wanne (7), Larsen (6), Sogard (6), Gottfridsson (4), Röd (3), Semper (2), Svan (2)

Zuschauer: -

Strafminuten: 6 / 8

Eine Vorentscheidung? Nein, die Gastgeber gaben nicht auf und ließen sich nicht abschütteln - zehn Minuten vor dem Ende lagen sie nur noch drei Tore zurück (22:25/50.). SG-Coach Machulla schwor seine Mannschaft noch einmal in einer Auszeit ein - mit Erfolg: Zwei Treffer von Mensah Larsen sorgten wieder für einen Fünf-Tore-Vorsprung (28:23/55.). Es wurde dennoch eine spannende Schlussphase, weil Flensburg es versäumte, den Sack endgültig zuzumachen. Aber der BHC machte selbst zu viele Fehler, sodass die Gäste am Ende den fünften Saisonsieg und die Tabellenführung bejubeln durften.

