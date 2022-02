Handball: Flensburg-Handewitt unterliegt Kielce Stand: 16.02.2022 22:15 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt muss in der Handball-Champions-League weiter um den Achtelfinaleinzug bangen. Gegen Vive Kielce gab es am Mittwochabend in eigener Halle ein klares 25:33 (12:14).

von Johannes Freytag

Die Niederlage gegen den Spitzenreiter der Vorrunden-Guppe B fiel um einige Tore zu hoch aus, war aber verdient, weil die Polen den Norddeutschen in allen Belangen überlegen waren - und in Torhüter Andreas Wolff den überragenden Mann auf der Platte hatten. Emil Jakobsen mit sechs Toren für Flensburg sowie Dylan Nahi und Igor Karacic mit ebenfalls sechs Treffern für Kielce waren die besten Werfer des Abends.

Der Vorsprung vor Platz sieben, der das Aus in der Königsklasse bedeuten würde, beträgt nur noch einen Punkt, weil der FC Porto einen Zähler in Veszprém holte. Die Portugiesen sind am 2. März zu Gast in Flensburg. Zuvor muss die SG am Donnerstag in einer Woche in Paris antreten.

Kein Vorbeikommen an Gäste-Keeper Wolff

Die Schleswig-Holsteiner erwischten einen Fehlstart in die Partie und lagen nach drei Minuten bereits 0:3 hinten. Und auch danach lief es nicht wirklich rund beim Bundesligisten: Hampus Wanne verwarf zwei Siebenmeter. Aber die SG fand zurück in die Partie und kämpfte sich zwischenzeitlich bis auf einen Treffer heran (6:7/15.). Der Ausgleich gelang aber nicht, weil Wolff im Tor der Gäste eine überragende Leistung zeigte und unter anderem auch den Siebenmeter von Emil Jakobsen parierte.

Kielce lässt Flensburg nicht herankommen

Auch nach Wiederbeginn bissen sich die Flensburger am Ex-Kieler die Zähne aus. Während Kielce zuverlässig Tor um Tor warf, ließen die Gastgeber beste Chancen aus (13:18/37.). Daran änderte auch die Ansprache von Trainer Maik Machulla während einer Auszeit nichts.

Flensburg - Kielce im Stenogramm Tore Flensburg: Jakobsen 6/2, Semper 3, Steinhauser 3, Gottfridsson 2, Larsen 2, Mensing 2, Röd 2, Svan 2, Einarsson 1, Golla 1, Hald 1

Tore Kielce: Karacic 6/2, Nahi 6, Karalek 5, A. Dujshebaev 4/1, Kulesch 4, Moryto 3/1, Sicko 2, Thrastarson 2, Tournat 1

Strafminuten: 6 / 4

Zuschauer: 1.075

Die SG kam einfach nicht entscheidend heran (20:24/47.), weil Kielce sowohl defensiv wie offensiv unglaublich variabel spielte. Fünf Minuten vor dem Ende betrug der Rückstand der Hausherren immer noch fünf Tore (24:29). Eine spannende Schlussphase vereitelten Wolff mit seiner 15. Parade und Dylan Nahi mit seinem Treffer zum 30:24 für die Polen - die verdiente Flensburger Niederlage war besiegelt (57.).

