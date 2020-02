Stand: 19.02.2020 20:29 Uhr

Handball: Flensburg-Handewitt demontiert Szeged von Johannes Freytag, NDR.de

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben im Kampf um Platz vier in der Vorrunden-Gruppe A, vorgelegt und in eigener Halle den Tabellenzweiten und ungarischen Vizemeister Pick Szeged geschlagen. 34:26 (17:11) hieß es am Mittwochabend nach einer begeisternden Vorstellung der Hausherren, bei denen Torwart Benjamin Buric mit zahlreichen Paraden herausragte. Für Jubel sorgte zudem das Comeback von Hampus Wanne. Bester Werfer der Flensburger, die bereits vor der Partie für die K.o.-Runde qualifiziert waren, war Michal Jurecki mit sechs Treffern.

Allerdings benötigen die Norddeutschen weiter doppelte Schützenhilfe für die günstigere Ausgangslage im Achtel- und Viertelfinale: Konkurrent Aalborg braucht aus seinen letzten beiden Partien lediglich einen Sieg. Angesichts der Gegner Zagreb auswärts und Elverum machbar.

Wannes gefeiertes Comeback mit Siebenmeter-Tor

Flensburg begann gegen Szeged fahrig und ließ zunächst viele Torchancen liegen - Magnus Jöndals Heber landete nur auf der Latte, Holger Glandorf traf nur den Pfosten. Die Ungarn machten es besser und lagen folgerichtig nach zehn Minuten schon mit drei Treffern vorne (5:2).

SG Flensburg-Handewitt - Pick Szeged 34:26 (17:11) Tore SG Flensburg-Handewitt: Jurecki 6, Gottfridsson 4, Jöndal 4, Jeppsson 4, Johannessen 3, Steinhauser 3, Glandorf 3, Wanne 3/2, Zachariassen 2, Golla 2

Szeged: Canellas 5, Källman 4, Radivojevic 4/1, Kasparek 4, Banhidi 3, Bmbac 2, Maqeda Pena 1, Bodo 1, Gaber 1, Sostaric 1

Strafminuten: 10 / 12

Zuschauer: 4.355

Aber die Hausherren kämpften sich zurück. Allen voran Torwart Buric, der zwei Siebenmeter abwehrte und auch in einer Eins-gegen-Eins-Situation gegen Jorge Maqueda Pena Sieger blieb (14.). So kam die SG erst zum Ausgleich und ging sogar wieder in Führung (16./6:5).

Danach drehte Flensburg auf. Zwei Treffer in Folge von Jöndal brachten die erste Zwei-Tore-Führung (21./11:9.). Die Halle tobte und war endgültig aus dem Häuschen, als Wanne sein Comeback nach fast fünfmonatiger Verletzungspause feierte. Der Schwede verwandelte einen Siebenmeter zum 13:9 (25.) und wurde mit Standing Ovations gefeiert. Die gab es auch weiterhin für die bärenstarke Flensburger Defensivvorstellung und die zahlreichen Paraden von Buric, der Szegeds Angreifer zur Verzweiflung trieb. So ging es mit einem überraschend deutlichen 17:11 für die Gastgeber in die Pause.

Flensburg im Rausch, Szeged von der Rolle

Das Team von Trainer Maik Machulla kam keinesfalls nachlässig aus der Kabine - im Gegenteil: Glandorf baute den Vorsprung auf acht Tore aus (36./23:15). Allerdings profitierte der Bundesligist dabei auch von zwei Zwei-Minuten-Strafen für die Ungarn. Flensburg spielte sich nun in einen Rausch. Hinten war Buric weiterhin nahezu unbezwingbar, vorne durfte Wanne nun auch auf Linksaußen sein Comeback feiern - das er prompt mit einem Tor krönte (41./26:17).

Szeged gelang auf der Gegenseite so gut wie nichts. Selbst schnelle Gegenstöße oder Eins-gegen-Eins-Situationen endeten mit Fehlwürfen oder eben bei Buric. Auch eine doppelte Unterzahl der Flensburger konnten die Gäste nicht entscheidend ausnutzen, erzielten in den etwas mehr als zwei Minuten lediglich einen Treffer und kassierten sogar einen. (47./28:20).

Machulla gönnte seinen Profis nun auch Verschnaufpausen. So kam Jens Schöngarth für Glandorf in die Partie (52.). Torbjörn Bergerud durfte für Buric ins Tor und wehrte prompt einen Siebenmeter ab (54./31:22). Mit der Schlussirene sorgte Göran Johannessen für den Endstand.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 19.02.2020 | 23:03 Uhr