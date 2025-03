THW Kiel demontiert Melsungen und steht im Viertelfinale Stand: 04.03.2025 22:25 Uhr Mit einer Demonstration der Stärke hat der THW Kiel das direkte Ticket für die Runde der letzten Acht in der European League gelöst. Der deutsche Handball-Rekordmeister fertigte am Dienstag Bundesliga-Spitzenreiter MT Melsungen mit 35:24 (20:13) ab.

von Matthias Heidrich

Durch den Sieg im letzten Hauptrundenspiel sicherten sich die "Zebras" den Sieg in der Gruppe 3 vor Melsungen. Die MT muss als Zweiter nun in die Play-offs (25.3. und 1.4.) und trifft dort auf den VfL Gummersbach, der in der Gruppe 4 das Staffelfinale gegen Flensburg verlor.

Viertelfinals am 22. und 29. April

Ebenso wie die SG kann der THW international eine längere Verschnaufpause einlegen. Die Viertelfinalpartien werden erst am 22. und 29. April ausgespielt. Die Kieler bekommen es in der Runden der besten acht Clubs mit dem Sieger der Begegnung HC Kriens-Luzern (Schweiz) gegen Limoges Handball (Frankreich) zu tun. Das Finalturnier der European League findet am 24. und 25. Mai in Hamburg statt. In der Bundesliga empfangen die "Zebras" am Sonntag (16.30 Uhr) die Rhein-Neckar Löwen.

THW-Kapitän Duvnjak feiert Comeback

Kiel bot gegen ersatzgeschwächte Melsunger ein nahezu perfektes Spiel. 20 Tore markierten die Gastgeber bereits in der ersten Hälfte und legten damit den Grundstein für den souveränen Sieg. Der neunfache Torschütze Elias Ellefsen á Skipagøtu war bester Werfer der Kieler. Für Melsungen war Nikolaj Enderleit fünfmal erfolgreich.

THW Kiel - MT Melsungen 35:24 (20:13) Tore Kiel: Ellefsen a Skipagötu (9), Madsen (6), Landin (5), Johansson (3), Wiencek (3), Zerbe (3), Pekeler (2), Reinkind (2), Imre (1/1 Siebenmeter), Överby (1)

Melsungen: Enderleit (5), Balenciaga Azcue (3), Kastening (3), Svensson (3), Barrufet Torrebejano (2/1), Kristopans (2), Moraes Ferreira (2), Soler (2), Ignatow (1), Mensing (1)

Zuschauer: 6.155

Und die THW-Fans hatten noch einen Grund zum Jubeln: Kapitän Domagoj Duvnjak gab nach einer hartnäckigen Wadenverletzung sein Comeback auf der Platte. Seit dem WM-Finale Anfang Februar war der Kroate ausgefallen.

Melsungens Mensing vom Feld getragen

Auf der anderen Seite schockte Melsungen die frühe Fußverletzung eines Schlüsselspielers. Ohne gegnerische Einwirkung sackte der Däne Aaron Mensing in der 13. Minute zu Boden und musste von seinem Mitspieler Rogerio Moraes vom Feld getragen werden.

Melsungen fand ohne einige Leistungsträger kein Mittel gegen bärenstarke Kieler. Mit Standing Ovations wurde die Mannschaft von Trainer Filip Jicha schon lange vor der Schlusssirene gefeiert.

