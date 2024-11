Handball European League: THW Kiel holt sich den Gruppensieg

Stand: 26.11.2024 20:49 Uhr

Der THW Kiel zieht mit der bestmöglichen Ausgangslage in die Hauptrunde der European League ein. Gegen Vojvodina feierte der deutsche Handball-Rekordmeister am Dienstag seinen sechsten Sieg im sechsten Spiel. Die SG Flensburg-Handewitt empfängt am Abend Karvina.