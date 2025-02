Torwart Mrkva führt THW Kiel zum Sieg gegen Porto Stand: 18.02.2025 22:26 Uhr Der THW Kiel hat in der Hauptrunde der European League den ersten Sieg eingefahren. Im Heimspiel gegen den FC Porto feierte der deutsche Handball-Rekordmeister am Dienstag einen klaren 32:22 (14:12)-Erfolg gegen den FC Porto - vor allem dank Torwart Tomas Mrkva.

Der Tscheche zog den Portugiesen mit überragenden 17 Paraden den Zahn und war der entscheidende Faktor für den klaren Sieg der Schleswig-Holsteiner, die damit die Chance auf den direkten Viertelfinaleinzug wahrten. Elias Ellefsen á Skipagøtu war mit sechs Toren der erfolgreichste Kieler Werfer.

Am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) tritt Kiel in Porto an, ehe es am 4. März (20.45 Uhr) zu Hause gegen Melsungen geht. In der Bundesliga ist der THW bereits am Donnerstag (19 Uhr) gegen HC Erlangen gefordert.

THW in Hälfte zwei klar überlegen

War es in Hälfte eins noch ein Duell auf Augenhöhe zwischen Kiel und Porto, spielte der THW nach dem Seitenwechsel seine individuelle Klasse aus und stellte die Weichen auf Sieg. Nach 45 Minuten führten die Schleswig-Holsteiner mit neun Toren (25:16). Mit Mrkva in Gala-Form im Rücken ließen die "Zebras" nichts mehr anbrennen.

THW Kiel - FC Porto 32:22 (14:12) Tore Kiel: Ellefsen (6), Johansson (5), Pekeler (4), Madsen (3/3 Siebenmeter), Reinkind (3) Dahmke (2), Kutz (2), Landin (2), Wiencek (2), Zerbe (2), Imre (1)

Porto: Gunnarsson (4), Diocou (3), P.Oliveira (3), Salina (3), Brandāo (2), Fernandes (2), Veitia (2), D. Oliveira (1), M. Oliveira (1), Silva (1)

Zuschauer: 5.044

