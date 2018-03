Stand: 22.03.2018 11:12 Uhr

Kiel-Legende Klein sagt "Au revoir"

Dominik Klein macht Schluss. Der ehemalige Handball-Nationalspieler, der 2016 nach zehn Jahren im Trikot des THW Kiel zum französischen Topclub HBC Nantes gewechselt war, wird im Sommer seine Karriere beenden. "Nach zwei Jahren in Frankreich ist am Ende dieser Saison für mich Schluss. Ich freue mich riesig, dass wir diese Auslandserfahrung zum krönenden Abschluss noch machen konnten", schrieb der 34 Jahre alte Linksaußen am Donnerstag auf Facebook. "Jetzt ist es Zeit, Servus, Au Revoir und DANKE zu sagen für eine tolle Handball-Zeit." Mit seiner Frau Isabell, ebenfalls ehemalige Handball-Nationalspielerin, wolle er einen neuen Lebensabschnitt starten.

Titelhamster macht Schluss

Mit dem THW hatte Klein acht deutsche Meisterschaften, sechs Siege im DHB-Pokal und drei Champions-League-Erfolge gefeiert. Dazu wurde Klein 2007 im eigenen Land Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft. "Schluss mit Spielen im Drei-Tages-Rhythmus, Schluss mit dem vielen Reisen. Aber auch Schluss mit den vielen tollen, emotionalen Momenten", schrieb er über einem Foto, auf dem er seinen Schuhe an den Nagel hängt.

