Handball: DHB-Auswahl ohne Pekeler, aber mit Dahmke Stand: 19.04.2021 12:18 Uhr Bundestrainer Alfred Gislason schont einige seiner Topspieler wie Hendrik Pekeler vom THW Kiel bei den anstehenden EM-Qualifikationspartien. Dafür kehrt Rune Dahmke wieder in den DHB-Kader zurück.

Nach Rücksprache mit dem "Handballer des Jahres" verzichtete Gislason aus gesundheitlichen Gründen auf eine Nominierung Pekelers. Auch der künftige HSV-Handballer Johannes Bitter (TVB Stuttgart) und Kapitän Uwe Gensheimer sind in Bosnien-Herzegowina und gegen Estland nicht dabei. Die Partien am 29. April und 2. Mai sind bedeutungslos, weil die DHB-Auswahl nach vier Siegen aus vier Spielen bereits für die EM 2022 in Ungarn und der Slowakei qualifiziert ist.

Dahmke erstmals seit 2018 wieder dabei

Für den Abschluss der Qualifikation berief Gislason am Montag insgesamt 21 Spieler in das Aufgebot. Mit dabei ist neben den Kielern Steffen Weinhold und Patrick Wiencek auch deren Teamkollege Dahmke, der zuletzt 2018 in der Nationalmannschaft spielte. Vierter Nordprofi in der DHB-Auswahl ist Flensburgs Johannes Golla.

"Wir haben in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele wenig Zeit, befinden uns aktuell aber auch in einer Phase mit hoher Belastung für die Spieler. Deshalb haben wir den Kreis ein wenig vergrößert, denn Lehrgang und Länderspiele sind für uns wertvoll", begründete Gislason seine Entscheidung. "Ich bin froh, noch einmal mehr Spieler im Training sowie gegen Bosnien-Herzegowina und Estland sehen zu können."

