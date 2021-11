Handball-Champions-League: THW Kiel verliert in Aalborg Stand: 24.11.2021 20:22 Uhr Der THW Kiel hat in der Champions League seine zweite Niederlage in der Gruppenphase kassiert. In Aalborg unterlag der deutsche Handball-Meister am Mittwochabend 33:35 (16:17).

von Johannes Freytag

Das Hinspiel vor einer Woche hatten die "Zebras" noch mit 31:28 gewonnen. Aalborg hat durch den Erfolg in der Tabelle der Gruppe A mit den Kielern gleichgezogen - der Kampf um Platz zwei, der das Überspringen des Achtelfinals ermöglicht, bleibt also spannend. Am 2. Dezember (20.45 Uhr) empfangen die Norddeutschen in der "Königsklasse" Vardar Skopje.

Weitere Informationen Ergebnisse Handball-Champions-League, Gruppe A Spielansetzungen und Ergebnisse der Gruppe A in der Handball-Champions-League. mehr

Kieler Deckung nicht immer sattelfest

Es war eine enge und temporeiche Partie. Treffer auf der einen Seite wurden oft postwendend auf der anderen gekontert. Die Führung wechselte permanent hin und her. Kurios: Während die Gäste, die ohne den angeschlagenen Domagoj Duvnjak auskommen mussten, ein eigenes Überzahlspiel nicht nutzen konnten (12./6:6), drehten sie kurz darauf mit einem Mann weniger einen Rückstand (17./9:8).

Aalborg - Kiel 35:33 (17:16) im Stenogramm Tore Aalborg: Christensen 9, Sandell 6, Björnsen 4, Claar 4, Möllgard 4, Jakobsen 3, Barthold 2, Hermansen 2, Juul-Lassen 1/1

Tore Kiel: Ekberg 7/3, Zarabec 5, Wiencek 5, Sagosen 4, Weinhold 4, Reinkind 4, M. Landin 2, Bilyk 1, Pekeler 1

Zuschauer: 5.020

Ein verworfener Siebenmeter von Niclas Ekberg brachte einen kleinen Bruch ins Kieler Spiel - Aalborg gelang ein 3:0-Lauf zur 16:13-Führung (27.). Bis zur Pause kämpften sich die "Zebras", die in der Defensive nicht immer sicher standen, aber bis auf einen Treffer heran.

Aalborg mit mehr Leidenschaft

Gleich nach Wiederbeginn kassierte der THW wieder einen einfachen Gegentreffer und rannte erneut einem Zwei-Tore-Rückstand hinterher (31./16:18). Aalborg zeigte sich - angetrieben von den eigenen Fans - energischer und leidenschaftlicher als der deutsche Rekordmeister. Die Folge: In der 39. Minute lagen die Dänen mit 23:20 vorne.

THW-Coach Filip Jicha nahm eine Auszeit und ließ sein Team fortan in einem offensiveren 3-2-1 agieren - doch unmittelbar danach ging Aalborg nach einem Kieler Ballverlust erstmals mit vier Toren in Führung (48./29:25).

Kieler Aufholjagd nicht belohnt

Fünf Minuten vor dem Ende parierte THW-Keeper Niklas Landin einen Siebenmeter, im Gegenzug verkürzte Harald Reinkind auf 31:33 - würde Kiel noch die Wende schaffen? Nein, denn trotz einer weiteren Parade von Landin vergab Sander Sagosen mit einem Fehlpass Sekunden vor dem Ende die Chance auf den möglichen Ausgleich.

Weitere Informationen Sieg gegen Aalborg: THW Kiel legt in der Champions League nach Der deutsche Handball-Rekordmeister gewann am Donnerstagabend zu Hause mit 31:28 gegen den dänischen Champion. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 24.11.2021 | 23:03 Uhr