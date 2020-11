Handball-Champions-League: THW Kiel in Barcelona gefordert Stand: 24.11.2020 16:02 Uhr Auf den THW Kiel wartet am Donnerstag in der Handball-Champions-League eine schwere Aufgabe. Seit elf Jahren haben die "Zebras" in Barcelona nicht mehr gewonnen.

von Jan Kirschner

Im legendären "Palau Blaugrana" hängen einige Trikots von Vereinslegenden des FC Barcelona unter dem Hallendach - und die Trauben für die Gegner hoch. Davon kann auch der THW Kiel ein Lied singen. Die Schleswig-Holsteiner, die am Donnerstag ab 20.45 Uhr einen neuen Anlauf unternehmen, siegten letztmals am 11. Oktober 2009 beim spanischen Renommierclub. Danach folgten am Mittelmeer fünf Niederlagen - und erst am letzten Mittwoch setzte es für die "Zebras" eine ernüchternde 26:32-Heimpleite gegen die Katalanen.

"Jeder muss jetzt für sich selbst überlegen, was er falsch gemacht hat", sagte THW-Kreisläufer Patrick Wiencek. "Und als Mannschaft müssen wir es am Donnerstag besser machen."

Jicha mit Reaktion gegen Coburg zufrieden

Etwas besser sah die Kieler Welt schon am Sonnabend aus. Der deutsche Rekordmeister wies den HSC 2000 Coburg mit 41:26 deutlich in seine Schranken. "In der zweiten Halbzeit hatten meine Jungs wieder richtig Spaß am Handball. Das war nach dem Stachel vom Barcelona-Spiel eine ordentliche Antwort, die in der Form nicht selbstverständlich war", äußerte sich THW-Coach Filip Jicha zufrieden.

Bereits einen Tag später bat er seine Spieler zum Training. Sein Ziel: "Im Rückspiel wollen wir uns gut präsentieren." Personell steht dem wenig entgegen: Bis auf Nikola Bilyk (Kreuzbandriss) dürften alle Mann an Bord sein.

Kiel muss hohe Fehlerquote abstellen

In der Staffel B der Champions League sieht es danach aus, dass Barcelona und Veszprém für die ersten beiden Plätze, die den Direkteinzug ins Viertelfinale der europäischen Königsklasse bedeuten, gesetzt sind. Der THW muss sich wohl dahinter einreihen und dürfte mit einem Rang zwischen drei und sechs sicher das Achtelfinale erreichen.

In Barcelona soll die enorme Anzahl von 20 Fehlwürfen und 14 technischen Fehlern aus dem Hinspiel reduziert werden. "Mit so vielen Fehlern kannst du gegen eine Mannschaft wie Barça einfach nicht gewinnen. Deshalb müssen wir jetzt nur auf uns schauen und besser spielen", forderte Kiels Keper Niklas Landin.

Allerdings ist der Gegner seit stolzen 19 Partien in der Champions League ohne Punktverlust. Die Kieler können immerhin die drei glatten Auswärtssiege in diesem Herbst dagegenhalten.

