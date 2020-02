Stand: 03.02.2020 12:13 Uhr

Nach 67 Tagen Pause: Wieder Champions League in Kiel

Die Handball-Europameisterschaft ist vorbei, die Bundesliga hat wieder begonnen und nun nimmt auch die Champions League wieder Fahrt auf. Nach 67 Tagen Pause meldet sich der THW Kiel am Mittwoch (19 Uhr) in der "Königsklasse" zurück - mit dem Heimspiel gegen Titelverteidiger Vardar Skopje. Mit einem Sieg würde sich der deutsche Rekordmeister weiter dem Gesamtsieg in der Gruppe B nähern. Ein Kunststück, das noch keiner deutschen Mannschaft seit Einführung des aktuellen Reglements im Jahr 2015 gelungen war.

THW-Freude über vier Heimspiele in Folge

Aber so weit wird im THW-Lager noch nicht gedacht. Beim Rekordmeister herrscht vielmehr Freude über die wettbewerbsübergreifende Häufung von vier Heimspielen in Serie. "Meine Spieler müssen nicht reisen, Reisen macht müde", sagte THW-Coach Filip Jicha. Aber Vorsicht: Die vier Minuspunkte, die sich bislang in der Champions League angesammelt haben, resultieren allesamt aus Heimspielen.

THW Kiel gegen Vardar Skopje Favorit

Die Kieler haben beim überzeugenden Ligasieg bei der TSV Hannover-Burgdorf bewiesen, dass sie so kurz nach der Europameisterschaft schon wieder zu starken Leistungen fähig sind. Aber nicht nur deshalb darf man den "Zebras" für die Partie gegen Skopje die Favoritenrolle zu schieben. Der Gast aus der nordmazedonischen Hauptstadt trägt zwar den ehrenvollen Titel eines zweifachen Champions-League-Siegers und muss sich über ein Scheitern in der Gruppenphase keine Gedanken machen, doch die alte sportliche Stärke ist entwichen.

Der Verein musste den Gürtel enger schnallen: Zwar blieb der ehemalige Kieler Christian Dissinger an Bord, aber mit Torwart Dejan Milosavljev (Füchse Berlin) und Spielmacher Igor Karacic (Kielce/Polen) wanderten wichtige Stützen ab. Im Hinspiel knackte der THW mit einer bärenstarken 5:1-Abwehr und Torwart Niklas Landin den "Hexenkessel" von Skopje und siegte mit 31:20. Zur Pause hieß es gar 16:4.

Trainer Jicha muss Belastung verteilen

Die Kieler können voraussichtlich weitgehend ihre Bestbesetzung aufbieten. In Hannover fehlte lediglich Lukas Nilsson, der sich im Testspiel beim HSV Hamburg eine schwere Hüftprellung zugezogen hatte. Sonst waren alle Akteure einsatzbereit. Auch Kreisläufer Hendrik Pekeler, der angeschlagen von der EM zurückkehrte und im Oktober acht Mal in Skopje getroffen hatte.

Volle Kraft voraus ist bei den Schleswig-Holsteinern derzeit trotzdem nur bedingt möglich. "Die Belastung zu verteilen, ist derzeit wie Alchemie - vielleicht hilft mir dabei die Erfahrung, die ich als Spieler machte", sagte Jicha.

