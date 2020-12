Packung in Veszprém - Nächste Champions-League-Pleite für Kiel Stand: 02.12.2020 20:25 Uhr In der Champions League läuft beim THW Kiel in dieser Saison bislang wenig zusammen. Die 33:41 (19:19)-Niederlage am Mittwoch in Veszprém war die dritte in Folge für den deutschen Handball-Rekordmeister.

Beste Werfer waren der siebenfache Kieler Torschütze Niklas Ekberg sowie Petar Nenadic mit zehn Treffern für die Gastgeber. Rang zwei in der Gruppe B, der für die direkte Viertelfinal-Qualifikation reichen würde, rückt für die Schleswig-Holsteiner damit in weite Ferne. Sieben Punkte aus acht Partien sind für die Kieler eine miserable Quote. Veszprém auf Platz zwei hat bereits 13 Zähler eingeheimst.

KC Veszprém - THW Kiel 41:33 (19:19) Tore Veszprém: Nenadic (10), Nilsson (7), Borozan (7), Omar (6/2), Mahe (5), Marguc (4), Strlek (1), Lauge Schmidt (1)

THW Kiel: Ekberg (7/2), Duvnjak (6), Weinhold (5), Sagosen (4), Reinkind (3), Pekeler (2), Wiencek (2), Landin Jacobsen (1), Zarabec (1), Horak (1), Dahmke (1)

Quenstedt statt Landin im THW-Tor

Beide Teams gingen mit einem hohen Tempo in die Partie. Dass es zur Pause unentschieden stand, hatten die Kieler vor allem ihrem Torhüter Dario Quenstedt zu verdanken. THW-Coach Filip Jicha hatte den 31-Jährigen etwas überraschend für Stammkeeper Niklas Landin zwischen die Pfosten beordert. Quenstedt bedankte sich in der ersten Halbzeit mit acht Paraden für das Vertrauen. Unter anderem wehrte er die freien Würfe von Kentin Mahé, Gasper Marguc und Andreas Nilsson ab.

Nenadic führt Veszprém zum Sieg

Nach dem Seitenwechsel setzten sich die Gäste durch die Treffer von Domagoj Duvnjak und Sander Sagosen beim 21:19 etwas ab. Dann jedoch verpassten es die Norddeutschen, deutlicher zu erhöhen, und die Gastgeber übernahmen, angeführt vom überragenden Nenadic, das Kommando. Kiel hatte nichts mehr entgegenzusetzen, gab auf und kassierte am Ende eine deutliche Klatsche.

