THW Kiel empfängt Pick Szeged zum "wahren Schlüsselspiel" Stand: 19.10.2021 09:24 Uhr 24-mal hat der THW Kiel bereits den Sprung in die Handball-Champions-League geschafft, der SC Pick Szeged nur viermal weniger. Am Mittwoch (18.45 Uhr) treffen die beiden internationalen Hochkaräter in Kiel aufeinander.

von Jan Kirschner

Beide Clubs werden als heiße Kandidaten auf die ersten beiden Plätze in der Staffel A gehandelt. THW-Coach Filip Jicha spricht von einem "wahren Schlüsselspiel". Kiels Geschäftsführer Viktor Szilagyi schätzt "Szeged und Aalborg als die stärksten Gegner in dieser Gruppe ein". Derzeit liegen die "Zebras" auf Rang zwei - zwischen dem dänischen und dem ungarischen Meister.

Remis in Lemgo wirkt nach

Die ersten Wochen dieser Saison waren die Schleswig-Holsteiner relativ sorgenfrei durch Europa getourt. Fast alle Spieler waren an Bord, zumeist landeten zwei Punkte auf dem Konto. Spätestens am vergangenen Wochenende hat sich die Lage geändert, als es in der Liga beim TBV Lemgo nur zu einem Remis reichte. Mit Sander Sagosen und Steffen Weinhold waren gleich zwei Rückraum-Asse erkrankt zu Hause geblieben, Linksaußen Rune Dahmke fehlte weiterhin wegen einer Oberschenkel-Blessur, Spielmacher Miha Zarabec stellte sich trotz einer Fußverletzung in den Dienst der Mannschaft.

Nach Szeged kommt Magdeburg zum Spitzenspiel

"Es wird eine Woche, in der wir ein bisschen näher zusammenrücken und diese Situation als Herausforderung annehmen müssen", fordert Jicha. Nach der Heimpartie gegen Szeged folgt am Sonntag (14 Uhr) das Bundesliga-Spitzenspiel gegen den SC Magdeburg.

Zunächst richtet sich der Fokus aber auf die Champions League. Die Kieler entschieden zwar im Frühling das Achtelfinale mit zwei 33:28-Siegen für sich, seither sammelte der kommende Gegner aber viel Selbstvertrauen, was sich in der vierten ungarischen Meisterschaft nach 1996, 2007 und 2018 widerspiegelt.

Die spanische Trainer-Legende Juan Carlos Pastor baute nun mit Linkshänder Kent-Robin Tönnesen und Linksaußen Alexander Blonz noch norwegische Elemente in sein Team ein. Doch ausgerechnet gegen den norwegischen Vertreter Elverum setzte es zuletzt eine überraschende Heimniederlage. "Das, was wir und andere erleben, gehört zu den Up und Downs einer Saison", meint Jicha. Mit anderen Worten: Jedes Spiel schreibt seine eigene Geschichte.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 20.10.2021 | 23:03 Uhr