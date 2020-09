Stand: 15.09.2020 12:00 Uhr

"Endlich wieder Handball" - THW Kiel tritt in Zagreb an

Über ein halbes Jahr haben die Handballer des THW Kiel kein Pflichtspiel bestritten. Mit dem Champions-League-Auftakt beim HC Zagreb am Donnerstag (18.45 Uhr) endet die lange Corona-Zwangspause. Schon vor einigen Wochen hatte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi zu seinem Team gesagt: "Wenig ist so, wie wir es gekannt haben." Das trifft auch auf den Kieler Start in der "Königsklasse" in Kroatien zu.

Um die Risiken einer möglichen Ansteckung zu minimieren, wird der THW-Tross erst am Spieltag per Chartermaschine anreisen und den Balkan direkt nach dem Match wieder verlassen. Die riesige Arena Zagreb, die normalerweise über 15.000 Handball-Fans Platz bietet, wird menschenleer sein. Zuschauer sind aufgrund der Pandemie nicht zugelassen.

Partie zwei Stunden vorverlegt

Praktisch für den THW, dass die Partie relativ kurzfristig um zwei Stunden nach vorne verlegt wurde. Sonst hätten die "Zebras" in Zagreb übernachten müssen, da der Flughafen der kroatischen Hauptstadt im Corona-Modus früher als normal schließt. Trotz aller ungewöhnlichen Umstände scheinen sich die Spieler auf das Pflichtspiel-Comeback zu freuen. "Es ist die größte Motivation, endlich wieder Handball spielen zu dürfen und zu zeigen, was wir lieben", sagt Domagoj Duvnjak, der einzige Kroate im Kieler Kader. Einst spielte er sogar für Zagreb, aber ein richtiges Wiedersehen mit Familie oder alten Bekannten dürfte schon dem engen Zeitplan zum Opfer fallen.

Szilagyi: "Vom ersten Spieltag an voll da sein"

Ohnehin sind es die sportlichen Ambitionen, die den THW auf den Balkan treiben. Angesichts des engen Terminplans würde der deutsche Rekordmeister liebend gerne das Champions-League-Achtelfinale überspringen - so wie in der vergangenen, abgebrochenen Saison. Dafür müsste in der Gruppe B Platz eins oder zwei erreicht werden. Der FC Barcelona und Veszprém gelten als die härtesten Rivalen.

Der HC Zagreb sollte ein machbarer Gegner für die Schleswig-Holsteiner sein, könnte aber "in der Gruppe einiges durcheinanderwirbeln", meint Szilagyi. "Wir haben in der vergangenen Saison gesehen, wie wichtig es ist, vom ersten Spieltag an voll da zu sein." Der kroatische Meister hat bereits die nachgeholte Endrunde der heimischen Liga hinter sich und landete auf dem vierten Rang - unter vier Teams. "Wir haben ein junges Team und werden Zeit brauchen", sagte Zagrebs neuer Chefcoach Igor Vori, einst Kreisläufer beim HSV Hamburg.

Hoffnungen ruhen auf Sagosen

Der THW Kiel gewann am vergangenen Wochenende seine Generalprobe bei den Füchsen Berlin mit 26:25. Probleme gab es auf den Außenpositionen. Mit Magnus Landin (Adduktorenprobleme), Rune Dahmke (Fußprobleme) und Sven Ehrig (Muskelfaserriss) fehlten gleich drei von vier Flügel-Spezialisten. Zumindest meldete sich der schwedische Rechtsaußen Niclas Ekberg nach auskuriertem Fingerbruch zurück. Im Rückraum muss der langfristige Ausfall von Nikola Bilyk (Kreuzbandriss) kompensiert werden. Eine wichtige Rolle nimmt bereits der einzige Neuzugang Sander Sagosen ein. Der norwegische Weltklasse-Akteur traf mit großen Erwartungen an der Ostsee ein: "In meinem ersten Jahr in Kiel möchte ich fünf Titel gewinnen."

