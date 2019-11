Stand: 18.11.2019 16:12 Uhr

THW Kiel erwartet Saporoschje - Duvnjak fällt lange aus

Es war ein glanzvoller Sieg im Bundesliga-Nordduell gegen die TSV Hannover-Burgdorf, doch der Jubel beim siegreichen THW Kiel hielt nicht lange an. Am Montag teilte der deutsche Handball-Rekordmeister mit, dass Kapitän Domagoj Duvnjak mit einem Muskelfaserriss in der linken Wade bis zu vier Wochen ausfallen wird. "Das ist für uns ein riesiger Verlust", sagte Trainer Filip Jicha. Somit wird der THW-Spielmacher auch am Mittwoch (19 Uhr) fehlen, wenn in der Champions League HC Motor Saporoschje zu Gast in Kiel ist.

"Keine Mannschaft der Welt kann Duvnjak ersetzen"

Duvnjak war gegen die "Recken" wenige Minuten nach seinem 1.000. Bundesliga-Tor verletzt vom Feld gehumpelt. In Kiel rechnen sie frühestens Mitte Dezember mit einer Rückkehr des Kroaten. Damit würde "Dule" mindestens acht Spiele nicht dabei sein. "Keine Mannschaft der Welt kann einen Spieler wie Domagoj Duvnjak eins-zu-eins ersetzen", so Jicha. Die Verantwortung, die der Rückraumspieler in jedem Spiel übernehme, "werden wir auf mehrere Schultern verteilen".

Jicha mit Personalsorgen

So wird es Jicha auch gegen Saporoschje handhaben müssen. Es ist durchaus denkbar, dass dem THW nur zehn Feldspieler zur Verfügung stehen. Neben Duvnjak fehlen Gisli Thorgeir Kristjansson (Schulterprobleme) und Steffen Weinhold (Fußverletzung) schon länger. Rechtsaußen Niclas Ekberg wurde gegen Hannover-Burgdorf wegen einer Blessur an der Achillessehne nur für die Siebenmeter eingesetzt.

Trainerentlassung bei Saporoschje

Ein Sieg soll natürlich trotzdem her. Mit einem Erfolg über den ukrainischen Meister würden die Kieler die Führung in der Gruppe B festigen. Das Hinspiel hatte der deutsche Rekordmeister Anfang November mit 30:27 für sich entschieden. Es war ein schwer umkämpfter Erfolg bei einem HC Motor, der sich eigentlich mindestens für das Achtelfinale qualifizieren wollte, zurzeit allerdings mit einem Zähler deutlich hinter den eigenen Erwartungen hinterherhinkt.

Deshalb wurde in der vergangenen Woche Chefcoach Mykola Stepanets entlassen. Bei der jüngsten 30:34-Niederlage in Montpellier hatte der bisherige Co-Trainer Rostislav Lanevich das Sagen auf der Bank.

