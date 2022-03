22:29 - Flensburg-Handewitt verzweifelt an Barcelonas Torhüter Stand: 10.03.2022 20:38 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt hat ihren Negativlauf auch in der Handball-Champions-League nicht stoppen können. Das Team von Trainer Maik Machulla verlor beim FC Barcelona nach einer durchwachsenen Leistung mit 22:29 (11:15).

von Florian Neuhauss

Während die Schleswig-Holsteiner wettbewerbsübergreifend seit fünf Spielen auf einen Sieg warten, löste Barcelona wie schon zuvor AaB Aalborg, der THW Kiel und KS Vive Kielce als einer der jeweils zwei Gruppenersten das direkte Ticket für das Viertelfinale. In der Liga steht die Mannschaft von Coach Carlos Ortega, der im vergangenen Sommer von der TSV Hannover-Burgdorf nach Katalonien gewechselt war, souverän an der Spitze. Und trotzdem wäre für Flensburg am Donnerstag viel mehr drin gewesen. Wenn da nicht "Barcas" Keeper Gonzalo Perez de Vargas Moreno gewesen wäre, der einen Sahnetag erwischt hatte.

Immerhin: Durch den Sieg gegen den ukrainischen Meister HC Saporoschje am grünen Tisch mit 10:0 Toren und 2:0 Punkten hatten sich die Flensburger bereits zuvor für das Achtelfinale der Königsklasse qualifiziert. Die Gruppenphase beendeten sie auf Rang sechs - und treffen damit in den Play-offs auf Pick Szeged aus Ungarn.

Erst Flensburgs Wanne stark, dann Barcelonas Torhüter

In Barcelona hatte die SG zu Beginn frei aufgespielt - obwohl neben Lasse Svan auch noch Marius Steinhauser und Franz Semper kurzfristig ausgefallen waren. Allen voran Hampus Wanne überragte in der Anfangsphase, dem Schweden gelangen in den ersten fünf Minuten drei Treffer (3:1). Natürlich wollten sich die Flensburger nach den schlechten Ergebnissen zuletzt von der besten Seite zeigen. Und die Katalanen wirkten zunächst - in der spärlich gefüllten Halle - auch nicht besonders motiviert.

Stenogramm: FC Barcelona - SG Flensburg-Handewitt 29:22 (15:11) Tore Barcelona: Gomez Abello (9/2), Fabregas (4), Langaro Inoue (4), Mem (4), N'guessan (4), Makuc (2), Ben Ali (1), Richardson (1)

Tore Flensburg: Wanne (6/2), Mensah Larsen (5), Mensing (4), Golla (3), Röd (2), Gottfridsson (1), Einarsson (1)

Strafminuten: 2 / 4

Zuschauer: 2.159

Doch in der Folge bekam die SG immer seltener einen Ball an Torhüter Perez de Vargas Moreno vorbei. Zum 7:7 gelang Johannes Golla noch mal der Ausgleich für die Norddeutschen (13.). Danach zogen die Blau-Dunkelroten aber auf 10:7 davon - und Machulla nahm seine erste Auszeit. Zweimal hätte Flensburg danach wieder auf einen Treffer herankommen können. Doch erst vergab Mads Mensah Larsen die Chance zum 10:11 (24.), drei Minuten später verpuffte der Angriff zum möglichen 12:13 durch einen Fehlpass. Zur Pause führte Barcelona 15:11.

Auch Machullas zweite Auszeit verpufft

Machulla versuchte, mit einem Torwartwechsel einen neuen Impuls zu geben: Für den insgesamt glücklosen Kevin Möller, zu Saisonbeginn aus Barcelona gekommen, spielte nun Benjamin Buric. Doch der bosnische Nationalspieler hätte noch so viel halten können, vorne traf die SG nicht. Schon nach dem 17:11 für "Barca" nahm der Coach die nächste Auszeit.

Doch Besserung brachte auch diese zunächst nicht. In der 45. Minute scheiterte Wanne beim Stand von 15:21 auch noch mit seinem zweiten Siebenmeter an Perez de Vargas Moreno, der es insgesamt auf 18 Paraden brachte. Nach dem 22:15 für die Hausherren in der Palau Blaugrana meldete sich aber die Moral der Flensburger zu Wort, die nun Tor um Tor herankamen. Aaron Mensing traf zum 21:24 (55.). Mehr ließen die Spanier aber nicht zu. Am Ende war es eine klare Sache.

