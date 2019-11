Stand: 22.11.2019 10:45 Uhr

Flensburg von Nordhorn über Amsterdam nach Barcelona von Jan Kirschner, NDR.de

In dieser Woche ist der Reiseplan der SG Flensburg-Handewitt besonders engmaschig. Der glatte Sieg am Donnerstagabend in der Handball-Bundesliga bei der HSG Nordhorn-Lingen konnte kaum ausgekostet werden, da mussten die Spieler schon wieder in den Mannschaftsbus einsteigen. Und der schlug einen ungewohnten Kurs ein. Es ging nicht zurück in den Norden, sondern nach Westen. Der deutsche Meister fuhr nach Amsterdam, übernachtete dort, um am Freitagnachmittag weiter nach Spanien zu fliegen.

SG-Trainer Machulla freut sich auf den Palau Blaugrana

Denn bereits am Sonnabend (20 Uhr) ruft die Champions League, mit dem schweren Auswärtsspiel beim FC Barcelona. "Als Cheftrainer war ich noch nie im Palau Blaugrana", freut sich SG-Trainer Maik Machulla auf die legendäre Halle der Katalanen. Allerdings gastierten die Flensburger bislang auch nur drei Mal beim spanischen Serienmeister und schnupperten nur im Februar 2017 an einem Auswärtssieg.

Magere Champions-League-Bilanz der Flensburger

Wenig erfreulich fällt für die Schleswig-Holsteiner auch der Blick auf die Tabelle der Gruppe A aus. Nur 7:9 Punkte und Platz fünf - das ist nicht bedrohlich, aber mager. In der Champions League sammelten sich zuletzt vier Niederlagen in Serie an. Die fünfte droht bei den Katalanen, die schon das Hinspiel in der "Hölle Nord" Ende Oktober mit 34:27 dominierten.

Wiedersehen mit Keeper Kevin Möller

"Wir sollten natürlich die positiven Dinge aus diesem Spiel mitnehmen, aber wir sollten nicht zu viel über diese sieben Tore nachdenken", warnt das dänische "Barca"-Rückraumass Lasse Andersson. Ein Landsmann verfügt über SG-Vergangenheit: Kevin Möller. Er hütete zwischen 2014 und 2018 das Gehäuse der Flensburger. Im Hinspiel wurde der Keeper nur zu zwei Siebenmetern eingesetzt.

Sein aktueller Club agiert in dieser Serie zu Hause noch ohne Makel, verlor überhaupt nur ein einziges Mal, und zwar im ungarischen Szeged. Unter der Woche warf sich Barcelona in der spanischen Liga mit einem 45:21-Kantersieg über Cantabria Sinfin warm.

Heinl: "Müssen diesmal deutlich wenig Fehler machen"

"Wir müssen diesmal deutlich wenig Fehler machen als im ersten Spiel, um eine Chance zu haben", sagt Flensburgs Abwehrchef Jacob Heinl. Neben ihm haben nur Holger Glandorf, Lasse Svan und Jim Gottfridsson schon mal im SG-Trikot gegen "Barca" gewonnen: im Champions-League-Halbfinale 2014. Die erfolgreiche Aufholjagd und das Siebenmeterwerfen von damals besitzen Legendenstatus. Am Ende sprang sogar der Titel für die SG heraus.

Was den Nordlichtern aktuell Mut machen dürfte: Ihre Formkurve zeigte zuletzt nach oben. Zudem reisen sie bis auf die Langzeitverletzten Simon Hald (Kreuzbandriss) und Hampus Wanne (Fuß-OP) mit der kompletten Besetzung an.

