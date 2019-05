Stand: 28.05.2019 13:03 Uhr

Prokop zum Titelrennen: "Noch nichts entschieden"

Holt die SG Flensburg-Handewitt ihre dritte deutsche Meisterschaft oder gewinnt der THW Kiel seinen 21. Titel? Das Saisonfinale in der Handball-Bundesliga ist noch einmal spannend geworden. Bundestrainer Christian Prokop im Interview über den Endspurt der Topteams aus Schleswig-Holstein, seine beiden Trainerkollegen und worauf es nun für beide Mannschaften ankommt.

Herr Prokop, wie erleben Sie den Meisterschaftskampf in der Handball-Bundesliga?

Prokop: Wahnsinnig spannend und auf einem sehr guten Niveau. Trotzdem ist noch nichts entschieden. Es stehen noch schwere Partien an. Für alle Fans eine hervorragende Ausgangsposition.

Worauf kommt es aus Ihrer Sicht im Schlussspurt an?

Prokop: Ich glaube, dass jeder gut beraten ist, auf sich zu schauen und seine Stärken durchzubringen. Flensburg hat nicht umsonst nur vier Minuspunkte. Weil sie sich weniger nach dem Gegner gerichtet, sondern ihr Konzept gut durchgebracht haben. Die Kieler haben sich nach Startschwierigkeiten super gefangen und eine absolute Top-Serie hingelegt. Und sie haben mit Torwart Niklas Landin einen herausragenden Mann für die entscheidenden Spiele.

Ist es nicht verrückt, dass Flensburg mit vier Minuspunkten Erster und trotzdem noch nicht sicher durch ist?

Prokop: Das ist Wahnsinn. Auf der anderen Seite kann man auch darüber streiten, wie stark unsere Liga ist. Wenn man nur zwei Spiele auswärts verliert, kann man entweder über eine richtig starke Spitze sprechen, die es schafft so durchzugehen. Oder darüber, dass die anderen Mannschaften die Favoriten zu wenig geärgert haben.

Prokop freut sich aufs Saisonfinale NDR Info - Sport aktuell - 28.05.2019 11:25 Uhr Autor/in: Thomas Koos Flensburg oder Kiel? Nicht nur die Handball-Fans freuen sich auf das Fernduell der beiden Teams aus Schleswig-Holstein um die deutsche Meisterschaft, sondern auch Bundestrainer Christian Prokop.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Aber warum reicht es international nicht zu mehr? Beim Final Four der Champions League war zum dritten Mal in Folge keine deutsche Mannschaft dabei.

Prokop: Wir sehnen uns alle danach, wieder eine deutsche Mannschaft in Köln zu sehen. Man muss aber auch festhalten, dass man nicht weit weg ist, bei aller berechtigten Kritik. Im Fall von Flensburg hatte ich auf mehr gehofft, aber leider war das Heimspiel gegen Veszprém eine zu hohe Hypothek. Jetzt könnten wieder einige um die Ecke kommen und sagen, dass die Belastung ein Thema ist. Davon bin ich kein Verfechter. Wir müssen aufpassen, dass wir uns das nicht als Alibi nehmen. Vielmehr müssen wir über eine gute Trainingssteuerung nicht nur bis in den Dezember hinein gute Leistungen bringen, sondern auch danach weiter draufpacken können. Das wird eine Aufgabe für uns alle für die Zukunft sein.

Was beeindruckt Sie an Ihren Kieler und Flensburger Trainerkollegen Alfred Gislason und Maik Machulla?

Prokop: Maik Machulla hat in Flensburg nach dem Abgang von Ljubomir Vranjes ein schweres Erbe angetreten. Er macht das mit sehr viel Empathie, findet aber auch seinen eigenen Weg. Er hat nicht gleich alles über den Haufen geworfen, sondern in meinen Augen langsam und geduldig entscheidende Dinge zum Positiven weiterentwickelt. Das trägt nun Früchte, mit einer ganz attraktiven Spielweise.

Über Alfred Gislason wurde schon viel gesagt. Er ist einer der erfolgreichsten unserer Zunft. Man wird ihn in der Bundesliga sicherlich vermissen. Seine Art, seine Persönlichkeit, das wird keiner so schnell ausfüllen können. Ich persönlich schätze an Alfred am meisten, dass er so viel erreicht hat, dabei aber immer bodenständig und ehrgeizig geblieben ist.

Videos 01:02 NDR//Aktuell Sieg gegen Minden: THW Kiel bleibt im Titelrennen NDR//Aktuell Mit einer Machtdemonstration gegen Minden setzen die Kieler Handballer Tabellenführer Flensburg im Kampf um die Meisterschaft weiter unter Druck. Der THW gewann mit 39:19. Video (01:02 min)

Ein Blick aufs Restprogramm. Flensburg spielt mit Berlin und Bergischer HC gegen zwei Teams, die noch um die Europapokal-Qualifikation kämpfen.

Prokop: Das ist schon anspruchsvoll, aber durchaus lösbar für die SG. Gerade nach dem Zeichen, das sie zu Hause gegen Melsungen gesetzt haben. Wenn sie auf sich schauen, haben sie sehr gute Chancen auf die Titelverteidigung, was eine enorme Überraschung wäre. Ich persönlich hatte vor der Saison auf den THW gesetzt. Am Ende hat es der verdient, der oben steht.

Kiel hat ein deutlich leichteres Restprogramm, spielt mit Lemgo und Hannover-Burgdorf gegen Mannschaften, für die die Saison eigentlich schon gelaufen ist.

Prokop: Ja, aber ich kann mich erinnern, dass Hannover in Kiel sehr gefährlich ist. Die haben dort schon einige Male positiv überrascht. Die Liga zeigt, dass man nichts auf die leichte Schulter nehmen kann. Aber auf dem Papier hat Flensburg sicherlich das schwerere Restprogramm.

Und wer wird nun deutscher Meister?

Prokop (lacht): Mein Tipp ist die SG Flensburg-Handewitt. Aber es wird bis zum Schluss spannend bleiben.

Das Interview führte Thomas Koos

Weitere Informationen Flensburgs Handballer weiter auf Meisterkurs Flensburgs Handballer haben mit einem souveränen Auswärtserfolg in Stuttgart einen weiteren Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht. Hannover-Burgdorf verlor in Melsungen. mehr THW Kiel erhöht mit Schützenfest Druck auf Flensburg Im Fernduell um die deutsche Handball-Meisterschaft mit Flensburg hat sich der THW Kiel den Vorteil der besseren Tordifferenz gesichert. Am Sonntag deklassierten die Schleswig-Holsteiner Minden. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Sport aktuell | 29.05.2019 | 09:25 Uhr