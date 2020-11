Handball-Bundesliga droht ein Termin-Chaos Stand: 11.11.2020 16:24 Uhr Die beiden Coronafälle in der Nationalmannschaft wirbeln den Bundesliga-Spielplan durcheinander. Liga, Europacup, EM-Qualifikation, WM: Der Terminplan ist ohnehin eng - und niemand weiß, was noch kommt.

"Wir können nicht allzu viele Spiele nachholen. Wenn alle Spiele ausgetragen werden, wie sie in allen Wettbewerben geplant sind, dann haben wir nur ganz wenig Raum", erklärte Frank Bohmann dem NDR. Der Chef der Handball-Bundesliga (HBL) erwartet in den nächsten Wochen weitere infizierte Sportler und daher auch weitere Spielausfälle: "Das ist einfach ein statistisches Gesetz, wenn wir um die 20.000 Neuinfektionen am Tag haben, wird das auch Handballer betreffen."

Erst einmal weiterspielen bis Weihnachten

Das sieht auch Manager Viktor Szilagyi vom THW Kiel so: "Im Hinblick auf unseren Spielplan bringt uns das in eine sehr schwierige Lage, weil bis Ende des Kalenderjahres im Drei-Tage-Rhythmus gespielt wird. Das heißt, es wird sehr schwierig sein, die Spiele zu platzieren."

Gleichwohl will die HBL erst einmal weitermachen: "Wir halten jetzt an dem Modus fest. Wir werden nicht nach vier ausgefallenen Spielen alles auf den Kopf stellen. Wenn es sich weiter zuspitzen sollte, dann müssen wir das vielleicht konkretisieren. Aber bislang ist der Plan, dass wir bis Weihnachten erstmal weiterspielen und dann müssen wir die gesamte Lage neu einschätzen. Dann wird sich zeigen, ob die Lockdown-Maßnahmen Wirkung gezeigt haben", sagte Bohmann.

Bohmann: "Plane nur in Zwei-Wochen-Rhythmen"

Die Terminplanung gleicht aber einem Ritt auf der Rasierklinge, Bohmann plant nur noch "in Zwei-Wochen-Rhythmen". Das sei zwar "unternehmerisch eigentlich nicht zu verantworten", weil ein Handball-Club eine längerfristige Ausrichtung brauche, "die ist derzeit aber nicht möglich." Insgesamt habe man aber "im Sportbetrieb diese Lage sehr, sehr gut im Griff. Bei Zuschauern sind bislang nie Infektionen festgestellt worden und nur eine Handvoll Spieler sind bisher mit Infektionen aufgefallen."

"Wir leben von der Hand in den Mund"

Die nächsten Spieltage am Sonnabend und Sonntag sollen zum jetzigen Stand wie vorgesehen stattfinden - auch wenn sich die betroffenen Profis und ihre Kontaktpersonen bis dahin vermutlich weiter in Quarantäne befinden. "Ich würde mir wünschen, dass wir keine weitere Eskalation der Corona-Situation bekommen", sagte Bohmann und fügte hinzu: "Wir leben sehr von der Hand in den Mund. Da stehen wir als Handballer aber auch nicht alleine da, das wird anderen Sportarten nicht anders gehen."

