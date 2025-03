Handball-Bundesliga: THW Kiel verliert Topspiel in Melsungen Stand: 29.03.2025 18:00 Uhr Nächster bitterer Rückschlag für den THW Kiel in der Handball-Bundesliga und dem Kampf um die Champions-League-Plätze. Am Sonnabend verloren die Schleswig-Holsteiner das Verfolgerduell bei der MT Melsungen mit 22:27 (12:11). Zuvor hatte es eine Niederlage im Derby gegen Flensburg gesetzt.

von Matthias Heidrich

In einer intensiven, abwechslungsreichen Partie ging den "Zebras" in der Schlussphase etwas die Luft aus. Angefeuert von ihren frenetischen Fans zog die ersatzgeschwächte MT Melsungen drei Minuten vor dem Ende auf vier Tore weg (25:21) und fuhr am Ende einen verdienten Sieg ein.

Melsungen schob sich durch den Erfolg zumindest vorübergehend an den Füchsen Berlin vorbei auf Platz zwei. Kiel bleibt Vierter, hat aber schon fünf Minuspunkte mehr als Tabellenführer TSV Hannover-Burgdorf.

Bester Werfer der MTM war der isländische Nationalspieler Elvar Örn Jonsson mit sechs Treffern, Bence Imre erzielte für den THW ebenfalls sechs Tore. Weiter geht's für die "Zebras" am kommenden Sonnabend (20 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den VfL Gummersbach.

Zerbe: "Müssen zur Pause höher führen"

"In der ersten Halbzeit und zu Beginn der zweiten haben wir es gut unter Kontrolle. Uns fehlte aber irgendwie die Mentalität, um den Vorsprung weiter auszubauen. Da waren wir zu hektisch", sagte Kiels Lukas Zerbe. "Wir dürfen aber auch nicht alles schlecht reden, die erste Halbzeit war eigentlich super, aber wir müssen mit einem höheren Vorsprung in die Pause gehen."

Kiel ohne erkrankten Madsen in Melsungen

Ohne ihren kurzfristig erkrankten Top-Torjäger Emil Madsen mussten die Kieler antreten und das machte sich zumindest ein bisschen bemerkbar. In der Offensive lief es in der ersten Hälfte nicht verlässlich. Drei Tore nach neun Minuten (5:2), vier sogar nach 20 Minuten (11:7) lag der THW in Front, doch zur Pause war Melsungen wieder auf einen Treffer dran. Vor allem, weil MT-Torwart Nebojsa Simic mit acht Paraden glänzte. Aber auch Tomas Mrkva im THW-Kasten war mit sechs gehaltenen Bällen ein Faktor.

MT Melsungen - THW Kiel 27:22 (11:12) Tore MT Melsungen: E. Jonsson 6, Balenciaga Azcue 4, Kristopans 4, Barrufet Torrebejano 3, Ignatow 3, Moraes Ferreira 2, Svensson 2, Enderleit 1, Kastening 1, N. Simic 1

THW Kiel: Imre 6/2, Johansson 5, E. Ellefsen a Skipagotu 4, Reinkind 4, M. Landin 1, Pekeler 1, Zerbe 1/1

MT-Torwart Simic stark

Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein wahrer Handballkrimi. Mit dem 17:16 (41.) erkämpfte sich Melsungen die erste Führung nach dem 1:0. In der Folgezeit war es ein offener, intensiver Schlagabtausch. Nicht immer auf Topniveau, aber spannend allemal. Doch dann trat wieder Simic auf den Plan, nahm Kiel mit am Ende insgesamt 14 Paraden einige Würfe weg. Darüber hinaus hielt Adam Morawski gleich zwei Siebenmeter von Imre und Zerbe. Das brach die Gegenwehr der Gäste, während Melsungen in den letzten Minuten den Turbo zündete.

