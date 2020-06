Stand: 04.06.2020 12:23 Uhr

Meisterehrung mit Abstand: THW Kiel hat die Schale

Stolze 21 deutsche Meisterschaften haben die Handballer des THW Kiel gewonnen - aber eine Meisterfeier wie die am Donnerstag hat der Rekordmeister noch nie erlebt. Mit Abstand, Mund-Nasen-Schutz und in weißen Handschuhen nahm die Mannschaft von Trainer Filip Jicha am Donnerstagmittag in der Arena in Kiel die Meisterschale entgegen - 44 Tage nach der Entscheidung über den Saison-Abbruch in der Handball-Bundesliga als Folge der Corona-Krise.

Auch Jicha und Duvnjak geehrt

Zu der offiziellen Ehrung war neben Liga-Präsident Uwe Schwenker auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gekommen. Abgesehen von Meisterehren gab es Auszeichnungen für Jicha als "Trainer des Jahres" und Rückraumspieler Domagoj Duvnjak als "Spieler des Jahres". Rechtsaußen Ole Rahmel wurde verabschiedet. Zuschauer durften wegen der Corona-Beschränkungen nicht dabei sein.

Aufgrund der Corona-Krise hatte die große Mehrheit der 36 Profi-Clubs am 21. April beschlossen, die Saison abzubrechen. Der Tabellenführer THW Kiel wurde nach 26 Spieltagen zum "Sofa-Meister" erklärt. Damit lösten die "Zebras" die SG Flensburg-Handewitt als Titelträger ab. Die Flensburger hatten die Schale am Donnerstag im Mannschaftsbis zusammen nach Eckernförde gebracht und dort an eine Delegation des Konkurrenten übergeben.

Schwenker: Re-Start "existenziell wichtig"

"Ich freue mich, wenn die Schale immer in Schleswig-Holstein bleibt“, sagte Günther, ein bekennender THW-Fan. "Beide Clubs sind ein ganz starkes Stück Schleswig-Holstein", pflichtete Schwenker ihm bei. Der Liga-Präsident hielt zudem ein flammendes Plädoyer für einen Re-Start der Handball-Bundesliga im Herbst und für ein Konzept, das wieder Zuschauer bei Spielen erlaubt. Für den Handball sei das "existenziell wichtig".

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 04.06.2020 | 14:25 Uhr