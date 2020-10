THW Kiel schlägt Nordhorn - Harte Aktion gegen Weinhold Stand: 24.10.2020 22:30 Uhr Der THW Kiel hat in der Handball-Bundesliga einen ungefährdeten 35:29 (17:13)-Sieg bei der HSG Nordhorn-Lingen eingefahren und ist zumindest vorübergehend Tabellenführer. Überschattet wurde das Spiel durch eine harte Aktion gegen Steffen Weinhold.

von Matthias Heidrich

Die Kieler taten sich in der ersten Hälfte lange schwer gegen die aggressiv zu Werke gehenden Nordhorner. Nach 22 Minuten stand es lediglich 11:10 für den Rekordmeister, der dann aber einen Zwischenspurt einlegte. Sechs Minuten später wies die Anzeigetafel eine 17:11-Führung für die "Zebras" aus. Niclas Ekberg glänzte bei den Schleswig-Holsteinern mit fünf Toren bei fünf Versuchen in der ersten Hälfte. Am Ende war er mit acht Treffern bester Schütze auf dem Feld.

Weinhold schlägt mit Kopf auf Hallenboden auf

Unschön wurde es in den letzten Sekunden der ersten 30 Minuten. Steffen Weinhold hob zum Sprungwurf ab, wurde von Nordhorns Dominik Kalafut in der Luft attackiert, verlor das Gleichgewicht und schlug ungebremst mit dem Kopf auf dem Hallenboden auf. Teamkollegen führten den benommenen Rückraumspieler vom Feld. "In den ersten Minuten wusste er gar nicht, wo er war. In der Kabine ging es ihm dann aber besser", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilágyi nach dem Spiel im "Sky"-Interview.

THW-Trainer Filip Jicha war kurz nach der Aktion außer sich, zumal die Schiedsrichter Kalafut nicht die Rote Karte zeigten. Die wiederum kassierte THW-Akteur Hendrik Pekeler zu Recht, als er beim folgenden Freiwurf den in der Mauer stehenden Philipp Vorlicek am Kopf traf.

"Jetzt zeigen wir es euch"

Die Kieler waren durch die Aktion gegen Weinhold sichtlich angestachelt. Sie gingen nach dem Seitenwechsel volles Tempo und auch recht resolut in die Zweikämpfe. "Jetzt zeigen wir es euch erst recht" war die Einstellung, die alle THW-Spieler jetzt ausstrahlten. Vor den Augen von Weinhold, der auf der Tribüne Platz nehmen konnte, wollten die Schleswig-Holsteiner nun einen Kantersieg einfahren. Das gelang nicht, weil Nordhorn gut dagegenhielt. Für einen ungefährdeten Auswärtssieg der "Zebras" reichte es aber allemal.

HSG Nordhorn-Lingen - THW Kiel 29:35 (13:17) Tore HSG Nordhorn-Lingen: R. Weber 6/1, De Boer 5, Pöhle 4, Seidel 4/1, Miedema 3, Stegefelt 2, Visser 2, Kalafut 1, Possehl 1, Vorlicek 1

THW Kiel: Ekberg 8/2, Reinkind 6, Dahmke 5, Duvnjak 4, Sagosen 4, Wiencek 3, Zarabec 3, Horak 1, Pekeler 1

Strafminuten: 14 / 14

Disqualifikation: - / Pekeler (29.)

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle Handball-Bundesliga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 24.10.2020 | 23:03 Uhr