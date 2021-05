Kantersieg! THW Kiel wirft Essen aus der Handball-Bundesliga Stand: 30.05.2021 17:47 Uhr Der THW Kiel hält weiter Kurs auf die 22. Meisterschaft der Club-Geschichte. Am Sonntag feierte der Spitzenreiter der Handball-Bundesliga im Heimspiel gegen TuSEM Essen einen verdienten 37:25 (21:14)-Sieg.

Für die Essener war die Klatsche gegen den Meister von der Förde gleichbedeutend mit dem Bundesliga-Abstieg. In den verbleibenden fünf Saisonspielen kann der Tabellenvorletzte nicht mehr das rettende Ufer erreichen. Der THW hat noch sechs Ligaspiele vor der Brust und weiterhin drei Punkte Vorsprung auf Verfolger SG Flensburg-Handewitt, der gleichzeitig in Lemgo gewann und eine Partie weniger absolviert hat.

Der klare Sieg gegen Essen war für die "Zebras" gleichzeitig eine gelungene Generalprobe für das Pokal-Final-Four. Am kommenden Donnerstag (17 Uhr) geht es im Halbfinale in Hamburg gegen den TBV Lemgo Lippe. Im zweiten Semifinale (19.30 Uhr) tritt die TSV Hannover-Burgdorf gegen MT Melsungen an. Die Spiele werden ebenso wie das Finale am Freitag (17.30 Uhr, live im Ersten und hier bei NDR.de) vor Zuschauern stattfinden.

THW-Trainer Jicha kann Stammkräfte schonen

Für die Kieler dürfte das Pokal-Halbfinale ein ungleich schwerer Gang werden als das Duell mit Essen. Der Absteiger zeigte zwar gute Ansätze, war über das ganze Spiel gesehen aber kein Maßstab für den Spitzenreiter. Beste Werfer der Kieler waren Domagoj Duvnjak, Sven Ehrig und Sander Sagosen mit je sechs Treffern. THW-Coach Filip Jicha konnte seine Stammspieler schonen und dem Nachwuchs Einsatzzeiten geben. Das galt auch für den erst 18 Jahre alten Kreisläufer Leon Ciudad Benitez, der drei Treffern erzielte.

THW Kiel - TuSEM Essen 37:25 (21:14) Tore THW Kiel: Duvnjak 6, Ehrig 6, Sagosen 6/5, Sunnefeldt 5, Ciudad Benitez 3, M. Landin 3, Pekeler 2, Reinkind 2, Horak 1, Quenstedt 1, Voigt 1, Zarabec 1

TuSEM Essen: Beyer 7/4, Morante Maldonado 4, Kluth 3, Jus. Müller 3, Becher 2, L. Firnhaber 2, Szczesny 2, Klingler 1, Zechel 1

