Stand: 25.02.2020 13:13 Uhr

Martin Schwalb ist zurück - Trainer bei den Löwen

Überraschung in der Handball-Bundesliga: Martin Schwalb ist zurück - als Trainer. Sechs Jahre nach seinem Abschied von der Seitenlinie übernimmt der frühere Erfolgscoach des HSV Hamburg die Rhein-Neckar Löwen. Das teilten die Mannheimer am Dienstag mit. Schwalb soll bei den Löwen einen Vertrag bis Sommer 2021 erhalten. Der Tabellensechste ist bislang hinter den Erwartungen geblieben und hatte sich am Sonnabend von Trainer Kristjan Andresson getrennt.

Der 56 Jahre alte Schwalb wird bereits am Mittwoch im EHF-Cup-Heimspiel gegen Cuenca auf der Löwen-Bank sitzen. Am Sonnabend empfängt der Meister von 2017 die TSV Hannover-Burgdorf in der Bundesliga.

Schwalb: "Das Feuer brennt nach wie vor"

"Das ist eine sehr reizvolle Aufgabe, auf die ich mich riesig freue. Ich spüre eine große Energie und Motivation, das alles wieder erleben zu dürfen. Das Feuer brennt nach wie vor", sagte Schwalb. Nach den für den Club turbulenten letzten Tagen und Wochen sei es seine erste Aufgabe, "Ruhe und Grund reinzubringen".

Meister, Pokal- und Champions-League-Sieger mit dem HSV

Der gebürtige Stuttgarter war von 2005 bis 2014 Trainer beim HSV und gewann mit den Norddeutschen den DHB-Pokal (2006 und 2010), den Europapokal der Pokalsieger (2007), die deutsche Meisterschaft (2011) und die Champions League (2013). Nach seiner beschlossenen, aber noch nicht offiziell vollzogenen Entlassung erlitt Schwalb 2014 einen Herzinfarkt. 2016 kehrte er zu den Hanseaten als Vizepräsident zurück. Diese Tätigkeit lässt er ebenso wie seinen Job als TV-Experte bei "Sky" nun erst einmal ruhen.

In seiner aktiven Zeit bestritt Schwalb 193 Länderspiele für Deutschland, wurde mit TUSEM Essen und der SG Wallau/Massenheim insgesamt dreimal deutscher Meister und holte mit der Nationalmannschaft 1984 bei den Olympischen Spielen in Los Angeles die Silbermedaille.

