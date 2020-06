Stand: 24.06.2020 11:41 Uhr

Handball-Bundesliga: Neustart am 1. Oktober

Seit Wochen wird über den richtigen Weg aus der Corona-Krise diskutiert, die die Handball-Clubs in große finanzielle Nöte gestürzt hat, nun steht zumindest ein erster Eckpfeiler fest. Die neue Saison der Bundesliga (HBL) soll am 1. Oktober gestartet werden und dann auch möglichst vor Zuschauern spielen. Darauf einigten sich die Vertreter der Bundesligisten am Mittwoch im Rahmen einer Telefonkonferenz mit der HBL-Geschäftsführung.

Hygiene- und Betriebskonzept wird erarbeitet

"Wir werden weiterhin alles in unserer Macht stehende unternehmen, um passende Rahmenbedingungen für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs mit Zuschauern zu ermöglichen", sagte HBL-Präsident Uwe Schwenker. Ein entsprechendes Hygiene- und Betriebskonzept - das von den Behörden noch genehmigt werden muss - soll in den kommenden Wochen fertiggestellt werden. Eine komplette Saison mit Geisterspielen sei "für keinen einzigen Bundesligisten realisierbar", hatte zuvor Kiels Geschäftsführer Viktor Szilagyi erklärt.

HBL-Chef Bohmann erwartet "sehr komplexe Saison"

Die nächste Spielzeit soll am 30. Juni 2021 beendet sein. "In jedem Fall erwartet uns eine sehr komplexe Saison, die uns aufgrund der hohen Termindichte viel Flexibilität und Solidarität abverlangen wird", erklärte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann.

Weil es wegen des Saisonabbruchs keine Absteiger gibt, spielt die Liga einmalig mit 20 statt mit 18 Teams, darunter die Nordclubs THW Kiel, SG Flensburg-Handewitt, TSV Hannover-Burgdorf und HSG Nordhorn-Lingen. Daraus ergeben sich vier Spieltage mehr (38) als bislang. Der Januar ist mit zwei EM-Qualifikationsspielen und der Weltmeisterschaft in Ägypten wie immer komplett für die Nationalmannschaft geblockt. Im Sommer stehen dann auch noch die Olympischen Spiele in Tokio an.

Der ursprünglich für den 2. September geplante Supercup zwischen Meister Kiel und Vizemeister Flensburg soll kurz vor dem Saisonstart Ende September in Düsseldorf stattfinden.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 24.06.2020 | 12:25 Uhr