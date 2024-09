Handball-Bundesliga: Meister Magdeburg eine Nummer zu groß für HSV Hamburg

Meister SC Magdeburg eine Nummer zu groß für HSV Hamburg Stand: 15.09.2024 16:36 Uhr Der HSV Hamburg hat in der Handball-Bundesliga am Sonntag eine 26:32 (10:16)-Heimniederlage gegen Meister SC Magdeburg hinnehmen müssen. Die SG Flensburg-Handewitt tritt in Stuttgart an, die TSV Hannover-Burgdorf in Wetzlar.

von Matthias Heidrich

Die Hamburger legten einen guten Start hin, führten schnell mit 4:1 (3.). Magdeburg brauchte einen Moment, um in die Partie zu finden, kam dann aber umso stärker auf. Nach elf Minuten ging der Meister erstmals in Führung (5:4) und dominierte nun das Spiel aus einer starken Abwehr heraus. Die Sechs-Tore-Führung zur Pause (16:10) ging auch in der Höhe in Ordnung, weil die Hanseaten mit ihren wenigen Chancen fahrlässig umgingen.

Musche stark bei Magdeburg

Das Polster war komfortabel, zu komfortabel für ein Comeback der ersatzgeschwächten Hamburger in der zweiten Hälfte. Magdeburg ließ die Zügel zwar etwas schleifen, näher als fünf Tore kam die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen aber nicht mehr heran. Für Magdeburg glänzte Matthias Musche mit neun Toren, Frederik Bo Andersen erzielte für den HSV Hamburg sieben Treffer.

HSV Hamburg - SC Magdeburg 26:32 (10:16) Tore HSV Hamburg: F. B. Andersen 7/2, Lassen 5, Axmann 4, Magaard 2, Tissier 2, Weller 2, Hartwig 1, Sauter 1, Unbehaun 1, Walullin 1

SC Magdeburg: Musche 9, O. I. Magnusson 5/4, Ph. Weber 5, Saugstrup Jensen 3, M. Zehnder 3, Lagergren 2, Zechel 2, G. T. Kristjansson 1, O´Sullivan 1, Serradilla Cuenca 1

Zuschauer: 4.481

