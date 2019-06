Stand: 07.06.2019 09:17 Uhr

Flensburg oder Kiel: Nordduell um den Titel von Jan Kirschner, NDR.de

Im hohen Norden hat es schon am vergangenen Sonnabend großen Jubel gegeben: Offizielle des Deutschen Handballbundes gratulierten der SG Flensburg-Handewitt zur deutschen Meisterschaft. Es war allerdings "nur" die Flensburger A-Jugend, die im Fokus stand und nach einem dramatischen Endspiel auf dem Podest tanzte. Am Sonntag ab 15 Uhr wollen die Profis nachziehen, mit einem Sieg im letzten Saisonspiel beim Bergischen HC ihren Vorjahres-Coup verteidigen und ein besonderes Double einfahren. Erst ein einziges Mal gelang einem Verein bislang, gleichzeitig Titellorbeeren in der Bundesliga und mit dem ältesten Jugendteam zu erreichen: 2001 dem SC Magdeburg.

Machulla sieht "gewonnene Erfolgsmentalität"

Damals gehörte Maik Machulla zu den SCM-Akteuren, nun könnte er der erste Trainer werden, der mit den Flensburgern zwei Mal in Folge die Meisterschaft erringt. "Den meisten Spielern hilft die Erfahrung aus dem letzten Jahr, vier unserer Spieler sind Weltmeister geworden", gibt sich der Trainer zuversichtlich. "Diese gewonnene Erfolgsmentalität überträgt sich auch auf die anderen Spieler."

Bei einem Vorsprung von zwei Zählern auf den Landesrivalen THW Kiel soll nichts dem Zufall überlassen werden. Am Dienstag fand bei der SG ein Medien-Treff statt, danach wurden die Spieler abgeschottet. "Wir sollten nicht so viel über die Situation nachdenken, sondern unser Spiel machen", sagt Linkshänder Magnus Röd. "Wir sollten uns so vorbereiten wie sonst auch immer in dieser Saison", fordert Lasse Svan. Dass der Gegner noch um einen Platz im EHF-Cup kämpft und entsprechend engagiert auftreten wird, schreckt den Routinier nicht: "Der BHC spielt noch um etwas - wir aber auch."

2.500 SG-Fans nach Düsseldorf

Die Euphorie an der deutsch-dänischen Grenze ist groß. Laut jüngsten Schätzungen werden 2.500 Nordlichter in Düsseldorf, wo der Bergische HC diesmal residiert, aufkreuzen. Allein 750 Fans reisen in einem Sonderzug an. Alle wollen dabei sein, wenn Kapitän Tobias Karlsson und seine Kameraden die Meisterschale entgegennehmen. Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn sich die Flensburger Handballer nach einer fast makellosen Bundesliga-Saison einen finalen "Ausrutscher" leisten würden und sich mit lediglich sechs Minuspunkten mit dem Prädikat "bester Vize aller Zeiten" trösten müssten. Diesen Rekord hält bislang ein anderer Nordclub: Dem HSV Hamburg vermasselten 2010 sieben "Miese" den Sprung an die Spitze.

THW hofft auf Schützenhilfe

Damals gewann der THW Kiel den Titel und scheint sich jetzt für den zweiten Rang zu wappnen. Das eigene Heimspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf - ebenfalls am Sonntag um 15 Uhr - gilt als Pflichtaufgabe. Doch der Glaube an Schützenhilfe aus dem Rheinland schwingt nur bescheiden in den Äußerungen der Akteure mit. "Wir können trotzdem stolz auf uns sein, wir haben in drei Wettbewerben nur drei Spiele verloren", sagt THW-Keeper Andreas Wolff, der aber auch eine Motivationsspritze parat hatte: "Wir werden dem BHC unsere komplette Mannschaftskasse überschreiben, wenn sie gegen Flensburg gewinnen sollten."

In Kiel nur eine Kopie der Meisterschale

Ob diese kleinen Psycho-Tricks beim Landesrivalen verfangen? Die Flensburger wirkten in den letzten Wochen sehr gefestigt - anders als beim Herzschlag-Finale vor zwölf Monaten. "Da waren wir total nervös, als es in die entscheidenden Spiele ging", erinnert sich Svan. "Jetzt kennen wir die Situation als Tabellenführer schon seit Monaten. Wir glauben an unser Konzept."

Der Ligaverband bewertet die Lage offensichtlich genauso. Er schickte das Original der Meisterschale nach Düsseldorf, wo auch Präsident Uwe Schwenker und Geschäftsführer Frank Bohmann auftauchen werden. Nach Kiel geht eine Kopie. Für den Fall der Fälle steht Klaus Elwardt, heute Vorstandsmitglied im Ligaverband, früher Spieler und Geschäftsführer beim THW, bereit.

Kiel feiert auf jeden Fall... und Flensburg?

Später feiert der Rekordmeister seinen Saisonabschluss sowie die Siege im DHB-Pokal und im EHF-Cup auf dem Rathausplatz. Die Truppe des scheidenden Trainers Alfred Gislason wird sich ins Gästebuch der Stadt eintragen und sich auf der Bühne zeigen. Sollte es doch noch mit der Meisterschaft klappen, würden die "Zebras" den Rathausbalkon entern.

In Flensburg gibt man sich wesentlich zugeknöpfter über den Ablauf nach dem Abpfiff. Jegliche Meisteraktivitäten kursieren nur in der Gerüchteküche. Favorisiert wird folgender Ablauf: ein nächtlicher Empfang nach der Rückkehr aus Düsseldorf im Deutschen Haus in Flensburg, gefolgt von einer Party am Montag auf dem Südermarkt.

