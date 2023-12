Handball-Bundesliga: Hannover verliert beim TVB Stuttgart Stand: 02.12.2023 21:56 Uhr Hannover-Burgdorf hat in der Handball-Bundesliga den siebten Saisonsieg verpasst. Die "Recken" unterlagen am Samstagabend beim TVB Stuttgart trotz Halbzeitführung mit 28:32 (17:15).

Im ersten Durchgang verpassten die Niedersachsen es wiederholt, sich abzusetzen. Immer wieder boten sich ihnen freie Würfe, doch Miljan Vujovic im Stuttgarter Tor glänzte mit sechs Paraden und knapp 30 Prozent gehaltener Bälle zur Halbzeit.

Erst in der Schlussminute des ersten Durchgangs konnte Vincent Büchner per Siebenmeter die erste Drei-Tore-Führung der "Recken" erzielen - mit 17:15 ging es in die Kabinen.

4:0-Lauf bringt Stuttgart auf die Siegerstraße

Büchner eröffnete auch den zweiten Durchgang mit seinem 18:15, in der Folge legten die Gastgeber aber einen 4:0-Lauf hin und gingen mit 19:18 in Führung, als Daniel Fernandez Jimenez traf (36.).

Als Adam Lönn in der 42. Minute zum 24:20 für den TVB traf, schien die Partie endgültig gekippt, doch die "Recken" kamen mit einem 3:0-Lauf noch einmal heran - näher an diesem Abend aber nicht mehr. Über 28:23 (54.) und 31:26 (58.) setzten sich die Gastgeber ab.

Auch weil sich ihr Torhüter Vujovic im zweiten Abschnitt noch einmal steigerte und am Ende der Partie auf 15 Paraden und eine Quote von fast 38 Prozent gehaltener Bälle kam. Zu viel für die "Recken" an diesem Abend.

