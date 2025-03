Handball-Bundesliga: Flensburg muss sich in Göppingen mit Remis begnügen

Flensburg muss sich in Göppingen mit Remis begnügen Stand: 08.03.2025 20:41 Uhr Die SG Flensburg-Handewitt hat im engen Titelrennen der Handball-Bundesliga einen Punkt liegengelassen. Die Schleswig-Holsteiner kamen am Samstagabend bei Frisch Auf Göppingen nicht über 27:27 (14:14) hinaus.

von Matthias Heidrich

Ludvig Hallbäck (Göppingen) und Emil Jakobsen (Flensburg) waren mit je sieben Toren die besten Schützen der Partie. Die SG bleibt mit nun 13 Minuspunkten damit vorerst Fünfter, Göppingen steht auf Rang 14.

Das Derby gegen THW Kiel steht an

Erst am 22. März (18 Uhr, live im Ersten) geht es für die SG in Liga weiter, dann aber mit dem Derby zu Hause gegen den THW Kiel. Nun stehen für zahlreiche Profis Länderspiele an. Flensburgs Routinier Johannes Golla trifft mit der deutschen Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation in Wien (13. März, 18 Uhr) und Hannover (15. März, 16.30 Uhr) jeweils auf Österreich - und dabei auf seinen Vereinstrainer. Aleš Pajovic coacht Österreich noch bis zum Sommer.

SG-Torwart Möller stark

Flensburg lieferte in Göppingen eine durchwachsene erste Hälfte ab. Acht Paraden des starken Kevin Möller und sechs technische Fehler der Gastgeber waren ausschlaggebend dafür, dass die SG mit einem 14:14 in die Kabine ging. Für eine Führung hätten die Schleswig-Holsteiner offensiv treffsicherer sein müssen.

SG-Trainer Pajovic musste auf der Torhüterposition improvisieren. Da Benjamin Buric wegen Rückenproblemen nicht spielen konnte, stand der erst 17 Jahre alte Nachwuchskeeper Catalin Haidu im Kader.

Frisch Auf Göppingen - SG Flensburg-Handewitt 27:27 (14:14) Tore Frisch Auf Göppingen: Hallbäck 7, D. Schmidt 4, Sarac 3, Schiller 3/3, Gislason 2, Lastro 2, ten Velde 2, Jurmala Aström 1, Klöve 1, Persson 1, Ravensbergen 1

SG Flensburg-Handewitt: E. M. Jakobsen 7/1, Golla 4, J. Hansen 4, Kirkelökke 4, Larsen 4, L. K. Möller 2, Gottfridsson 1, Jörgensen 1

Zuschauer: 5.200

Kirkelökke rettet das Remis

Auch in den zweiten 30 Minuten blieb es ein Duell auf Augenhöhe. Göppingen holte mit seinen frenetischen Fans im Rücken alles aus sich heraus, ließ sich auch von Zwei-Tore-Rückständen nicht entmutigen. Eineinhalb Minuten vor Schluss kassierte Lasse Möller eine Zeitstrafe und Frisch Auf Göppingen ging durch einen Siebenmeter mit 27:26 in Führung. Niclas Kirkelökke rettete der SG in den Schlusssekunden noch das Remis.

Holst Jensen als Pytlick-Ersatz verpflichtet

Wenige Stunden vor der Partie hatte die SG die Verpflichtung von Andreas Holst Jensen mitgeteilt. Der 30-jährige Däne hatte zuletzt bis Dezember 2023 für die Rhein-Neckar Löwen auf der Platte gestanden. Zuvor hatte er auch in Frankreich bei Montpellier Handball Auslandserfahrung gesammelt. Er soll wie der Kroate Marko Kopljar, der am vergangenen Montag geholt worden war, helfen, den dänischen Weltmeister Simon Pytlick (Armbruch) zu ersetzen. In Göppingen kam Jensen noch nicht zum Einsatz.

